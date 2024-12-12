Τσετσενία: Δεύτερο ουκρανικό πλήγμα μέσα σε μια εβδομάδα

Ουκρανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης εξερράγη τη νύχτα πάνω από την οροφή εγκατάστασης της αστυνομίας στο Γκρόσνι της Τσετσενίας, στο ρωσικό τμήμα του Καυκάσου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι.

Οπως ανακοίνωσε ο τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ, «το drone ανατινάχτηκε στον αέρα, προκάλεσε ζημιά στη στέγη κι έσπασε παράθυρα», ανέφερε ο Καντίροφ μέσω Telegram. «Θραύσματα που κατέπεσαν προκάλεσαν πυρκαγιά μικρής έκτασης, που σβήστηκε γρήγορα».

Τέσσερις φρουροί τραυματίστηκαν ελαφρά, πάντα κατά τον τσετσένο ηγέτη, που μεταφόρτωσε βίντεο στα social media.

💥 Russia: Ukrainian drone strike on a military base in Grozny, occupied Chechnya. pic.twitter.com/VoktZhHWBZ — Igor Sushko (@igorsushko) December 11, 2024

Πρόκειται για τη δεύτερη ουκρανική επιδρομή μέσα σε μια εβδομάδα.Την περασμένη εβδομάδα, ο Καντίροφ ανακοίνωσε ότι ουκρανικό drone έπληξε επίσης την οροφή εγκατάστασης της αστυνομίας. Δεν είναι σαφές αν επρόκειτο για το ίδιο κτίριο.

Στο ίδιο κτίριο στεγάζονται επίσης το τοπικό υπουργείο Εσωτερικών της Τσετσενία και στρατώνες. Οι εγκαταστάσεις απέχουν λιγότερο από 4 χλμ. από την κατοικία του Τσετσένου ηγέτη.

❗️ Drones attack the territory of the Kadyrov special police regiment in Grozny, Chechnya. There are wounded



The barracks are less than 4 km from the residence of Chechen leader Ramzan Kadyrov. The same complex was attacked by a drone last Wednesday, December 4. pic.twitter.com/MWIADLyW38 — NEXTA (@nexta_tv) December 12, 2024

Η πρώτη γνωστή ουκρανική επίθεση με drone στην Τσετσενία από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο. Στόχος ήταν κέντρο στρατιωτικής εκπαίδευσης στην πόλη Γκουντερμές, η οροφή του οποίου πήρε φωτιά.

Ο Ραμζάν Καντίροφ, μέγας υποστηρικτής του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του πολέμου στην Ουκρανία, έχει στείλει κάποιους από τους επίφοβους πολεμιστές του στη χώρα, κάπου 1.000 χιλιόμετρα μακριά, για να συμμετάσχουν στις ρωσικές επιχειρήσεις.

