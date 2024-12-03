Γερμανία: Γιατί η DB εκτελεί «δρομολόγια-φαντάσματα» χωρίς επιβάτες;

Αίσθηση προκάλεσε πρόσφατο ρεπορτάζ της Tagesspiegel, σύμφωνα με το οποίο η Deutsche Bahn εκτελεί δρομολόγια με... «τρένα-φαντάσματα», χωρίς επιβάτες δηλαδή, στις σιδηροδρομικές γραμμές του Βερολίνου.



Ο λόγος είναι η έλλειψη γραμμών εναπόθεσης αμαξοστοιχιών. Δεδομένου ότι πολλά δρομολόγια εκκινούν από ή καταλήγουν στη γερμανική πρωτεύουσα, στο Βερολίνο δεν υπάρχουν ελεύθερες ράγες που να προορίζονται απλώς για τη στάθμευση των συρμών.



Τόσο στις γραμμές εντός του Βερολίνου όσο και σε αυτές που βρίσκονται πέριξ της γερμανικής πρωτεύουσας εκτελούνται και νυχτερινά δρομολόγια. Έτσι, τα τρένα ταχείας κυκλοφορίας των Γερμανικών Σιδηροδρόμων, οι συρμοί ICE, που υπό άλλες συνθήκες θα παρέμεναν σταθμευμένα, πρέπει να βρίσκονται σε κίνηση ακολουθώντας τις γραμμές που δεν χρησιμοποιούνται. Σε δηλώσεις του στην Tagesspiegel, ένας εκπρόσωπος της DB ξεκαθάρισε μάλιστα πως η συγκεκριμένη πρακτική είναι «απολύτως συνηθισμένη».



Σύμφωνα με το γερμανικό μέσο, η DB σχεδίαζε την κατασκευή γραμμών εναπόθεσης σε μία περιοχή στα νότια προάστια του Βερολίνου, αλλά τα σχέδια αυτά ματαιώθηκαν έπειτα από κινητοποιήσεις των κατοίκων. Τώρα πρόκειται να κατασκευαστεί μία νέα εγκατάσταση στο Πάνκοφ, στα βόρεια της πόλης.

Το πρόβλημα της έλλειψης μηχανοδηγών επιδεινώνεται

Τα δρομολόγια των άδειων αμαξοστοιχιών δεν κοστίζουν μόνο ρεύμα, αλλά επιδεινώνουν και το ήδη μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης μηχανοδηγών, μιας και οι οδηγοί που εκτελούν τα βραδινά δρομολόγια δεν αναλαμβάνουν την ίδια ημέρα την εκτέλεση των κανονικών επιβατικών δρομολογίων.



Επί του παρόντος σχεδιάζεται η αύξηση της κυκλοφορίας στις υπάρχουσες σιδηροδρομικές γραμμές, γεγονός που θα σήμαινε ότι σε ετήσια βάση θα πρέπει απασχολούνται συνολικά τουλάχιστον 5.000 περισσότεροι μηχανοδηγοί.



Εφ' όσον όμως είναι δύσκολη η επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου και η αναζήτηση νέου εργατικού δυναμικού, η DB επιδιώκει τουλάχιστον να προχωρήσει ταχύτερα με την ψηφιοποίηση.



Η γερμανική εταιρεία ανακοίνωσε προσφάτως πως από τις 15 Δεκεμβρίου οι πίνακες των δρομολογίων δεν θα αναρτώνται πλέον στις αποβάθρες, προκειμένου να μειωθούν τα σχετικά κόστη και η κατανάλωση χαρτιού. Αντί των δρομολογίων θα υπάρχουν QR-Codes, τα οποία οι επιβάτες θα μπορούν να σκανάρουν και να βρίσκουν έτσι live την ώρα άφιξης των επόμενων συρμών.



Η ανακοίνωση της DB έφερε βέβαια άμεσα και τα κοροϊδευτικά σχόλια στα social media: «Έχει νόημα, μιας και τα τρένα έρχονται σε τυχαίες ώρες ή δεν έρχονται και καθόλου», έγραψε ένας χρήστης στο Χ, θέλοντας να σχολιάσει έτσι με καυστικό τρόπο τις συχνές καθυστερήσεις των δρομολογίων.

Η DB άλλαξε άμεσα στάση

Προτού όμως η κριτική και τα σαρκαστικά σχόλια αρχίσουν να διαδέχονται το ένα το άλλο, η DB αντέδρασε στην κριτική ανακοινώνοντας πως τα εκτυπωμένα προγράμματα με τα δρομολόγια θα συνεχίσουν τελικά να αναρτώνται στις αποβάθρες. Οι επικριτές υποστήριξαν πως υπάρχουν και επιβάτες που είτε δεν έχουν μαζί τους smartphone είτε δεν ξέρουν πώς να σκανάρουν κωδικούς QR.



Η εταιρεία ανέφερε ωστόσο πως μέσα στο επόμενο διάστημα «θα αξιολογηθεί συνολικά η χρήση των εκτυπωμένων προγραμμάτων στους σιδηροδρομικούς σταθμούς» - θα εξεταστεί δηλαδή το κατά πόσο αξίζει να συνεχιστεί η κατανάλωση χαρτιού τέτοιας κλίμακας για την ανάρτηση των δρομολογίων.



Το παράδοξο είναι πάντως πως παρά τα προβλήματα του δικτύου οι πολίτες στη Γερμανία δεν γυρίζουν την πλάτη στον σιδηρόδρομο – το αντίθετο. Από τη δεκαετία του 1990 ο αριθμός των επιβατών έχει αυξηθεί κατά περίπου 50%, ενώ η μεταφορά αγαθών με τον σιδηρόδρμο έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Επιπλέον, αύξηση έχει σημειωθεί και στον αριθμό των αμαξοστοιχιών και των βαγονιών, παρ’ ότι το σιδηροδρομικό δίκτυο έχει συρρικνωθεί κατά περισσότερο από 10%.



Μετά τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2024 το περασμένο καλοκαίρι, όταν φίλαθλοι απ’ όλη την Ευρώπη ταλαιπωρήθηκαν με τις καθυστερήσεις και τις ακυρώσεις δρομολογίων και τα προβλήματα των γερμανικών σιδηροδρόμων απασχόλησαν τη διεθνή επικαιρότητα, η DB αποφάσισε να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα εξυγίανσης. Ο στόχος; Να επανακτήσουν οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι την καλή φήμη που απολάμβαναν για χρόνια τις προηγούμενες δεκαετίες.



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.