Μια φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που τραυματίσθηκε στο Λίβανο, η Κριστίνα Ασί, η Γαλλίδα θύμα βιασμών Ζιζέλ Πελικό και η Αμερικανίδα ηθοποιός Σάρον Στόουν είναι μεταξύ των 100 γυναικών της χρονιάς, σύμφωνα με τη σχετική κατάταξη του BBC που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η κατάταξη αυτή, η οποία διαιρείται σε πέντε κατηγορίες -κλίμα, πολιτισμός και παιδεία, ψυχαγωγία και αθλητισμός, πολιτική, επιστήμη υγεία και τεχνολογία- επιδιώκει να αναδείξει τις γυναίες οι οποίες, «χάρη στην αντοχή τους, ωθούν στην αλλαγή», αναφέρει το βρετανικό μέσο ενημέρωσης.

Η φωτογράφος Κριστίνα Ασί, η οποία ακρωτηριάστηκε στο δεξί πόδι έπειτα από ισραηλινό πλήγμα τον Οκτώβριο του 2023 ενώ έκανε ρεπορτάζ στο Λίβανο, διακρίθηκε στην κατηγορία «πολιτική».

«Αυτή η εμπειρία την οδήγησε να κάνει εκστρατεία για την ασφάλεια των δημοσιογράφων ενώ αφιέρωσε τη συμμετοχή της στη σκυταλοδρομία της Ολυμπιακής Φλόγας των Αγώνων του Παρισιού 2024 σε όλους τους δημοσιογράφους που έχασαν τη ζωή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους», γράφει το BBC.

Το γεγονός ότι επελέγην «είναι μια απίστευτη τιμή, κυρίως ως γυναίκα φωτογράφο σε ένα τομέα που συχνά κυριαρχείται από τους άνδρες», αντέδρασε η Κριστίνα Ασί μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η διάκριση αυτή «είναι ένας φόρος τιμής σε όλους τους θαρραλέους δημοσιογράφους που στοχοθετήθηκαν μόνο και μόνο επειδή έκαναν τη δουλειά τους», πρόσθεσε.

Η ίδια δήλωσε επίσης ότι ελπίζει «πως αυτή η αναγνώριση θα αναδείξει τη σημασία της ελευθερίας του Τύπου και των θυσιών που έχουν γίνει για να φθάσουμε σ' αυτή».

Η Γαλλίδα Ζιζέλ Πελικό διακρίθηκε επίσης στην ίδια κατηγορία.

Η γυναίκα αυτή έγινε το έμβλημα των θυμάτων βιασμού σε όλο τον κόσμο. Ναρκωμένη από το σύζυγό της και βιασμένη στον ύπνο της επί δέκα χρόνια από τον ίδιο και δεκάδες άνδρες τους οποίους αυτός προσκαλούσε, βρέθηκε φέτος το φθινόπωρο στο κέντρο μιας ασυνήθιστης δίκης με διεθνή απήχηση.

Σύμφωνα με το BBC, «απαρνούμενη το δικαίωμά της στην ανωνυμία και επιτρέποντας να μεταδοθεί η ιστορία της σ' ολόκληρο τον κόσμο, η Ζιζέλ Πελικό έγινε ένα σύμβολο θάρρους και ανθεκτικότητας».

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των Εργατικών Άντζελα Ρέινερ και η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Κέμι Μπάντενοχ διακρίθηκαν επίσης σ' αυτή την κατηγορία.

Στον πολιτισμό, η αξέχαστη πρωταγωνίστρια του «Βασικού Ενστίκτου» Σάρον Στόουν διακρίθηκε για το σύνολο της σταδιοδρομίας της. Στον κατάλογο περιλαμβάνεται επίσης η βρετανίδα τραγουδίστρια Raye, μουσική αποκάλυψη της χρονιάς 2023.

Στον αθλητισμό, η βραζιλιάνα γυμνάστρια Ρεμπέκα Αντράντε (κάτοχος έξι ολυμπιακών μεταλλίων, τα δύο από τα οποία χρυσά) διακρίνεται επειδή κατάφερε «να ξεπεράσει πολλούς σοβαρούς τραυματισμούς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

