Ανησυχία εξέφρασε σήμερα ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη βορειοδυτική Συρία την ώρα που το γραφείο του προσπαθεί να επαληθεύσει σειρά θανατηφόρων επιθέσεων τόσο από την πλευρά των φιλοκυβερνητικών δυνάμεων όσο και από την πλευρά των ανταρτών.

«Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ ανησυχεί βαθύτατα για την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη βορειοδυτική Συρία από τις 27 Νοεμβρίου, κάτι το οποίο επιδεινώνει περαιτέρω τα δεινά που υπομένουν εκατομμύρια άμαχοι», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Τουρκ, ο Τζέρεμι Λόρενς, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

«Το γραφείο μας έχει τεκμηριώσει σειρά εξαιρετικά ανησυχητικών περιστατικών που έχουν ως αποτέλεσμα πολλαπλές απώλειες αμάχων, συμπεριλαμβανομένου μεγάλου αριθμού γυναικών και παιδιών, οι οποίες προέρχονται από επιθέσεις τόσο της Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμς (HTS) όσο και των φιλοκυβερνητικών δυνάμεων», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην οργάνωση στην οποία κυριαρχεί η πρώην πτέρυγα της αλ Κάιντα στη Συρία.

«Είδα κάποια από τα στοιχεία που βγαίνουν και αφήνουν να φανεί ότι υπάρχουν σίγουρα δεκάδες επί δεκάδων που έχουν σκοτωθεί», πρόσθεσε.

Ένα από τα περιστατικά που προσπαθεί να επαληθεύσει το γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι φερόμενα ως πλήγματα από τη HTS κατά φοιτητών στο Χαλέπι στις 29 Νοεμβρίου, τα οποία μπορεί να στοίχισαν τη ζωή σε 4 ανθρώπους.

Ένα άλλο είναι φερόμενες ως αεροπορικές επιδρομές των φιλοκυβερνητικών δυνάμεων στην Ιντλίμπ τη 1η Δεκεμβρίου, οι οποίες μπορεί να στοίχισαν τη ζωή σε 22 αμάχους σε τοπική αγορά και κατοικημένες περιοχές.

Το Κατάρ εργάζεται για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Συρία μαζί με την Τουρκία και άλλους εταίρους

Το Κατάρ εργάζεται μαζί με την Τουρκία και άλλους εταίρους στην περιοχή για την εξεύρεση λύσεων που θα οδηγήσουν στον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Συρία, δήλωσε παράλληλα σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Μάτζεντ Αλ Ανσάρι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ερωτηθείς σχετικά με πληροφορίες στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι το Ιράν, η Ρωσία και η Τουρκία θα συναντηθούν για να συζητήσουν για τη Συρία στη διάσκεψη εξωτερικής πολιτικής Φόρουμ της Ντόχα αυτό το σαββατοκύριακο, ο Αλ Ανσάρι απάντησε ότι δεν είναι ενήμερος σχετικά με τέτοιου είδους σχέδια, αλλά σημείωσε ότι το Κατάρ τηρεί πάντα ανοιχτή στάση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

