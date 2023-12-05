ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να πιέζει για την απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα

Οι προσπάθειες για την παράταση μιας "παύσης" στις μάχες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα απέτυχαν εν μέρει γιατί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα δεν ήθελε ορισμένες γυναίκες όμηροι να αποκαλύψουν όσα υπέστησαν, δήλωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος.

Το Ισραήλ είχε σταματήσει την επίθεσή του στη Γάζα στο πλαίσιο συμφωνίας που διαπραγματεύτηκε υπό την αιγίδα του Κατάρ και των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία προέβλεπε την απελευθέρωση ομήρων που απήχθησαν από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια της αιματηρής επίθεσής της στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου.

Οι ισραηλινές αρχές δήλωσαν την Παρασκευή ότι επαναλαμβάνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους, καθώς η Χαμάς δεν είχε απελευθερώσει όλες τις γυναίκες ομήρους.

"Φαίνεται ότι ένας από τους λόγους που δεν θέλουν να απελευθερώσουν γυναίκες που κρατούν σε ομηρεία και που αυτή η παύση κατέρρευσε είναι ότι δεν θέλουν οι γυναίκες αυτές να αφηγηθούν τι τους συνέβη κατά τη διάρκεια της κράτησής τους", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ.

Ο εκπρόσωπος αρνήθηκε να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες, τονίζοντας τον ευαίσθητο χαρακτήρα της ερώτησης, αλλά δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν "κανένα λόγο να αμφιβάλλουν" για τις πληροφορίες που αφορούν τη σεξουαλική βία που αποδίδεται στη Χαμάς. "Υπάρχουν πολύ λίγα πράγματα που πιστεύω ότι η Χαμάς δεν είναι σε θέση να κάνει όταν πρόκειται για τη μεταχείριση αμάχων και κυρίως για τη μεταχείριση των γυναικών", δήλωσε.

Την ίδια ώρα, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να πιέζουν για την απελευθέρωση περισσότερων ομήρων της Χαμάς στη Γάζα.

Ο Σάλιβαν, ο οποίος είπε ότι είχε τηλεφωνικές επαφές το Σαββατοκύριακο σχετικά με τις εξελίξεις στη Γάζα, δηλώνει ότι η Χαμάς αρνείται να απελευθερώσει γυναίκες αμάχους.

- Οι ΗΠΑ αναμένουν από το Ισραήλ να μην επιτεθεί σε ζώνες "ασφαλείς" για τους αμάχους της Γάζας -

Ο σύμβουλος του Λεκού Οίκου δήλωσε επίσης κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων ότι οι ΗΠΑ αναμένουν από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να αποφύγουν τις επιθέσεις σε περιοχές που το Ισραήλ έχει υποδείξει ως "ασφαλείς" ζώνες στη Γάζα. "Έχουν υποδείξει επίσης ότι υπάρχουν περιοχές όπου θα υπάρχουν 'ασφαλείς' ζώνες. Και σε αυτές τις ζώνες, περιμένουμε το Ισραήλ να εξακολουθήσει να μην εξαπολύει επιθέσεις", δήλωσε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ο Σάλιβαν είπε ακόμη ότι οι επιθέσεις σε τρία πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα το Σαββατοκύριακο αποτελούν απειλή για τη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα. Η Ουάσινγκτον έχει "κάθε λόγο να πιστεύει ότι αυτές οι επιθέσεις, παρά το γεγονός ότι τις εξαπέλυσαν οι Χούθι στην Υεμένη, κατέστησαν πλήρως δυνατές από το Ιράν".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

