Ο ΠΟΥ αδυνατεί να επικοινωνήσει με επαφές του στο νοσοκομείο Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας

Ο ΠΟΥ εξέφρασε «σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των υγειονομικών, εκατοντάδων αρρώστων και τραυματιών, συμπεριλαμβανομένων βρεφών σε μηχανική υποστήριξη, και εκτοπισμένων ανθρώπων που παραμένουν μέσα στο νοσοκομείο»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως έχασε κάθε επικοινωνία με επαφές του στο νοσοκομείο Ας Σίφα, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, εκφράζοντας την «έντονη ανησυχία» του για την ασφάλεια του προσωπικού, των ασθενών και προσφύγων που έχουν παγιδευτεί εκεί εν μέσω μαχών κι επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς ανέφερε χθες Σάββατο πως η λειτουργία του νοσοκομείου Σίφα, του μεγαλύτερου στον παλαιστινιακό θύλακο, ανεστάλη διότι εξαντλήθηκαν τα καύσιμα για τις γεννήτριες.

Ο ΠΟΥ εξέφρασε «σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των υγειονομικών, εκατοντάδων αρρώστων και τραυματιών, συμπεριλαμβανομένων βρεφών σε μηχανική υποστήριξη, και εκτοπισμένων ανθρώπων που παραμένουν μέσα στο νοσοκομείο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

