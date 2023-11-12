Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν «τρομοκρατικές υποδομές» στη Συρία σε αντίποινα για πυρά από το έδαφος της χώρας αυτής προς το τμήμα του υψιπέδου του Γκολάν που έχει προσαρτήσει το κράτος του Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός.

«Πριν από λίγο, σε αντίδραση στην επίθεση προς την κατεύθυνση του υψιπέδου του Γκολάν χθες (Σάββατο), μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν τρομοκρατικές υποδομές στη Συρία», ανέφερε σε λακωνικό ανακοινωθέν του το ισραηλινό επιτελείο.

Χθες Σάββατο, ανακοίνωσε ότι εκτοξεύθηκαν δυο ρουκέτες από τη Συρία που κατέπεσαν σε ακατοίκητο τμήμα του Γκολάν, ενώ σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν στην περιοχή.

Ο στρατός του Ισραήλ είχε ήδη βομβαρδίσει τη Συρία προχθές Παρασκευή, μετά το πλήγμα UAV σε σχολείο στην Εϊλάτ (νότια), που κατ’ αυτόν ήταν συριακής προέλευσης.

Το Ισραήλ κυρίευσε τμήμα του συριακού Γκολάν στον ισραηλινοαραβικό πόλεμο του 1967 και προσάρτησε την περιοχή το 1981. Η προσάρτηση αυτή δεν αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ.

Εξάλλου οι ανταλλαγές πυρών συνεχίζονται καθημερινά στα σύνορα Ισραήλ/Λιβάνου, με φόντο τον πόλεμο με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

בתגובה לשיגורים לעבר מרחב רמת הגולן אמש, מטוסי קרב של צה"ל תקפו לפני זמן קצר תשתיות טרור בסוריה — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 12, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

