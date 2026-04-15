Ο πόλεμος στο Ιράν θα επιβραδύνει την ανάπτυξη και θα προκαλέσει πλήγμα στην οικονομία, παραδέχθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News.

«Κοιτάξτε, θα υπάρξει ένα πλήγμα γιατί, ξέρετε, περνάμε αυτή την κατάσταση για περίπου έξι εβδομάδες, θα υπάρξει ένα πλήγμα, αλλά πιστεύω ότι θα ανακάμψει πλήρως» δήλωσε στη δημοσιογράφο Maria Bartiromo στο Fox.

Ο Τραμπ ανακάλεσε παλαιότερες δηλώσεις του σχετικά με το ότι οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα είναι υψηλές όταν θα διεξαχθούν οι ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο.

«Πιστεύω ότι θα είναι πολύ χαμηλότερες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, πολύ χαμηλότερες, ναι. Εντάξει, τώρα εσείς υποθέτετε, με βάση την παραδοχή ότι σταματάμε μια χώρα που δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο» είπε.

Ο Τραμπ εκτίμησε ακόμη πως ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών λειτουργεί και ότι η αντίδραση του Ιράν ήταν «αρκετά εντυπωσιακή».

Όταν ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο αν είναι ικανοποιημένος με την αντίδραση στον αποκλεισμό, ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, ήταν πραγματικά αρκετά εντυπωσιακή (pretty amazing). Περίμενα ότι θα συμβεί αυτό. Αντέδρασαν σε αυτό - νομίζω… ξέρετε, τους έχουμε συντρίψει και αυτό φαίνεται σχεδόν να είναι μεγαλύτερη αντίδραση από ό,τι είχαμε πριν».

Πρόσθεσε: «Θα δούμε. Δηλαδή, κοιτάξτε, σημασία έχει μόνο το τελικό αποτέλεσμα».

Ερωτηθείς αν υπήρξε κάποια αντίδραση από την Κίνα ή τη Σαουδική Αραβία σχετικά με τον αποκλεισμό, απάντησε: «Όχι, καμία».

Ανταλλαγή επιστολών με Σι

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη αντάλλαξε επιστολές με τον Κινέζο πρόεδρο Σι σχετικά με αναφορές ότι η Κίνα στέλνει όπλα στο Ιράν. Πρόσθεσε ότι ο Κινέζος ηγέτης τού είπε «ουσιαστικά» πως η χώρα του «δεν το κάνει αυτό».

Όταν ρωτήθηκε αν οι ενέργειες των ΗΠΑ στο Ιράν, τη Βενεζουέλα και την Κούβα - ιδιαίτερα σχετικά με το πετρέλαιο - αλλάζουν τη δυναμική της επερχόμενης συνάντησης των δύο ηγετών τον επόμενο μήνα, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν νομίζω ότι την αλλάζουν».

«Είναι κάποιος που χρειάζεται πετρέλαιο. Εμείς δεν χρειαζόμαστε. Είναι κάποιος με τον οποίο τα πάω πολύ καλά, μόλις μου έστειλε μια υπέροχη επιστολή» είπε ο Τραμπ για τον Σι.

Συνέχισε λέγοντας: «Απάντησε σε μια επιστολή που του έγραψα, επειδή είχα ακούσει ότι η Κίνα δίνει όπλα - δηλαδή, το βλέπετε παντού - στο Ιράν. Του έγραψα μια επιστολή ζητώντας του να μην το κάνει αυτό και μου έστειλε μια επιστολή λέγοντας ότι ουσιαστικά δεν το κάνει».

«Αποτρέψαμε την κατάληψη της Μέσης Ανατολής»

Ο Τραμπ στην ίδια συνέντευξη ισχυρίστηκε ότι απέτρεψε την κατάληψη της Μέσης Ανατολής από το Ιράν, προσθέτοντας ότι οι χώρες του Κόλπου «δεν αναμενόταν να πληγούν» εν μέσω του πολέμου.

«Πήγαιναν να καταλάβουν τη Μέση Ανατολή και τους σταματήσαμε» δήλωσε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι τα πλήγματα της χώρας του σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις το περασμένο καλοκαίρι το απέτρεψαν αυτό.

Ο πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι αν οι ΗΠΑ δεν είχαν πλήξει το Ιράν πέρυσι, η Τεχεράνη θα είχε επιτεθεί σε χώρες σε όλη τη Μέση Ανατολή μέσα σε λίγες εβδομάδες και άσκησε εκ νέου κριτική στη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν το 2015 επί της κυβέρνησης του Μπαράκ Ομπάμα.

«Θα είχαν αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσα σε έναν μήνα, ίσως σε δύο εβδομάδες, και θα το χρησιμοποιούσαν εναντίον του Ισραήλ και της Μέσης Ανατολής. Και θα το χρησιμοποιούσαν και εναντίον μας επίσης - και όχι μόνο του Ισραήλ, παρεμπιπτόντως, αλλά και του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ, χωρών που σοκαρίστηκαν όταν δέχθηκαν πλήγματα» είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στα αντίποινα της Τεχεράνης σε χώρες του Κόλπου από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

«Ξέρετε, αυτές οι χώρες δεν αναμενόταν να πληγούν, γιατί στόχευαν άλλες χώρες. Πήγαιναν να καταλάβουν τη Μέση Ανατολή και τους σταματήσαμε», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

