Οι δασμοί του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ενδέχεται να επανέλθουν έως τον Ιούλιο στα επίπεδα που ίσχυαν πριν το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώσει πολλούς από τους δασμούς, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.
«Υποστήκαμε μια ήττα στο Ανώτατο Δικαστήριο όσον αφορά την πολιτική των δασμών, αλλά θα εφαρμόσουμε ή θα διεξάγουμε μελέτες βάσει του Άρθρου 301, οπότε οι δασμοί θα μπορούσαν να επανέλθουν στα προηγούμενα επίπεδα μέχρι τις αρχές Ιουλίου», δήλωσε ο Μπέσεντ την Τρίτη σε εκδήλωση της Wall Street Journal στην Ουάσινγκτον.
Ο Τραμπ επιδιώκει να επαναφέρει τους δασμούς χρησιμοποιώντας διαφορετικoύς τρόπους, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η χρήση των έκτακτων εξουσιών του για την επιβολή των προηγούμενων δασμών ήταν αντισυνταγματική.
Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι, αν και είναι δύσκολο να πει πότε οι συνέπειες του πολέμου με το Ιράν θα «επιβαρύνουν» την αμερικανική οικονομία, αυτή βρίσκεται σε καλή κατάσταση.
«Πιστεύω ότι η ανάπτυξη θα μπορούσε εύκολα να ξεπεράσει το 3% ή ακόμα και το 3,5% φέτος», είπε.
Πρόσθεσε ότι αποτελεί καλό σημάδι το γεγονός ότι ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον υπολογισμό, συνεχίζει να μειώνεται.
«Πιστεύω ότι η Fed έχει κάνει λάθος όσον αφορά τον πληθωρισμό και ότι ο δομικός πληθωρισμός μειώνεται», σημείωσε. «Κατανοώ αν θέλουν να περιμένουν μέχρι να γίνουν πιο σαφή τα στοιχεία, αλλά αυτό θα σημαίνει ότι τα επιτόκια θα πρέπει να μειωθούν πολύ περισσότερο».
Ωστόσο, η έκθεση του Μαρτίου, η οποία έδειξε μια επιβράδυνση του δομικού πληθωρισμού, κατέγραψε επίσης μια απότομη άνοδο του συνολικού δείκτη τιμών καταναλωτή, ο οποίος περιλαμβάνει τις τιμές της βενζίνης, σημειώνει το Bloomberg.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.