Οι δασμοί του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ενδέχεται να επανέλθουν έως τον Ιούλιο στα επίπεδα που ίσχυαν πριν το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώσει πολλούς από τους δασμούς, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

«Υποστήκαμε μια ήττα στο Ανώτατο Δικαστήριο όσον αφορά την πολιτική των δασμών, αλλά θα εφαρμόσουμε ή θα διεξάγουμε μελέτες βάσει του Άρθρου 301, οπότε οι δασμοί θα μπορούσαν να επανέλθουν στα προηγούμενα επίπεδα μέχρι τις αρχές Ιουλίου», δήλωσε ο Μπέσεντ την Τρίτη σε εκδήλωση της Wall Street Journal στην Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ επιδιώκει να επαναφέρει τους δασμούς χρησιμοποιώντας διαφορετικoύς τρόπους, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η χρήση των έκτακτων εξουσιών του για την επιβολή των προηγούμενων δασμών ήταν αντισυνταγματική.

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι, αν και είναι δύσκολο να πει πότε οι συνέπειες του πολέμου με το Ιράν θα «επιβαρύνουν» την αμερικανική οικονομία, αυτή βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

«Πιστεύω ότι η ανάπτυξη θα μπορούσε εύκολα να ξεπεράσει το 3% ή ακόμα και το 3,5% φέτος», είπε.

Πρόσθεσε ότι αποτελεί καλό σημάδι το γεγονός ότι ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον υπολογισμό, συνεχίζει να μειώνεται.

«Πιστεύω ότι η Fed έχει κάνει λάθος όσον αφορά τον πληθωρισμό και ότι ο δομικός πληθωρισμός μειώνεται», σημείωσε. «Κατανοώ αν θέλουν να περιμένουν μέχρι να γίνουν πιο σαφή τα στοιχεία, αλλά αυτό θα σημαίνει ότι τα επιτόκια θα πρέπει να μειωθούν πολύ περισσότερο».

Ωστόσο, η έκθεση του Μαρτίου, η οποία έδειξε μια επιβράδυνση του δομικού πληθωρισμού, κατέγραψε επίσης μια απότομη άνοδο του συνολικού δείκτη τιμών καταναλωτή, ο οποίος περιλαμβάνει τις τιμές της βενζίνης, σημειώνει το Bloomberg.

Πηγή: skai.gr

