Σφοδρή επίθεση Ερντογάν σε Νετανιάχου: «Είναι ο χασάπης της Γάζας»

Νέα επίθεση κατά του Ισραήλ και του πρωθυπουργού του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Ο Νετανιάχου είναι ο χασάπης της Γάζας», δήλωσε την Τετάρτη ο Ερντογάν, ενώ παρομοίασε το Ισραήλ με μια «συμμορία γεννοκτονίας».

«Συγχαίρω ολόψυχα τον Ισπανό Πρωθυπουργό Σάντσες για τη σταθερή του στάση απέναντι στις απειλές του χασάπη της Γάζας Νετανιάχου. Εκ μέρους της χώρας και του έθνους μου, συγχαίρω επίσης τον φίλο ισπανικό λαό», ανέφερε.

«Θα συνεχίσουμε να είμαστε η φωνή των αθώων παιδιών της Γάζας.Θα συνεχίσουμε να ακούμε την φωνή αγωνίας των μανάδων της Παλαιστίνης.Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των ανθρώπων που έχουν χάσει τα εδάφη τους στη Δυτική Όχθη. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τον αγώνα των παιδιών του Λιβάνου που σφαγιάστηκαν», είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Οι δολοφόνοι των μωρών, που μας επιτίθενται μέσω των κοινωνικών δικτύων, να ξέρουν ότι η Τουρκία δεν είναι ένα οποιοδήποτε κράτος», σημείωσε.

«Κανένας και καμία δύναμη δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο. Κανένας να μην ερμηνεύσει την ήρεμη στάση μας ως ένα πιστό πρόβατο», επεσήμανε.

«Εμείς αντί να ζούμε δίχως τιμή πάνω στο χώμα, προτιμούμε να βρεθούμε έντιμα κάτω από αυτό», ανέφερε ο Ερντογάν.

«Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Λιβάνου βλάπτουν τις ελπίδες για ειρήνη στην περιοχή», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν ο Ερντογάν δήλωσε ότι «μπορεί να υπάρχουν δύσκολα ζητήματα στις συνομιλίες, αλλά μπορούν να επιλυθούν σε μεγάλο βαθμό αν οι δύο πλευρές επικεντρωθούν στα οφέλη της ειρήνης».

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

