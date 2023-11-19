Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοινώνει τους θανάτους δύο ακόμη στρατιωτών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στη Λωρίδα της Γάζας το Σάββατο, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στη χερσαία επίθεση κατά της Χαμάς σε 58, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Αυτοί είναι:

Cpt. (απ.) Roey Biber, 28, διοικητής ομάδας στη μονάδα Yahalom του Σώματος Μηχανικών Μάχης, από το Tzur Moshe.

Sgt. Binyamin Meir Airly, 21 ετών, του 101ου τάγματος της Ταξιαρχίας Καταδρομέων, από το Beit Shemesh.

Επιπλέον, ένας στρατιώτης της μονάδας αναγνώρισης της Ταξιαρχίας Καταδρομέων τραυματίστηκε σοβαρά σε μάχη στη βόρεια Γάζα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.