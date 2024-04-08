Nick Cave: Για τρεις σπάνιες εμφανίσεις στη Στέγη με τον Colin Greenwood

1, 2 και 3 Ιουνίου, ο Nick Cave στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, για μια σειρά σπάνιων σόλο εμφανίσεων με τον ίδιο στο πιάνο και τον Colin Greenwood των Radiohead στο μπάσο.

Οι εμφανίσεις αυτές αποτελούν συνέχεια της sold-out περιοδείας σε ΗΠΑ και Αυστραλία, όπου Cave και Greenwood αποθεώθηκαν από κοινό και κριτικούς, με καθηλωτικές ερμηνείες τραγουδιών από την πολυετή δισκογραφία του Κέιβ.

«Ανυπομονώ να δώσω αυτή την ξεχωριστή συναυλία, συνοδευόμενος από τον σπουδαίο Colin Greenwood. Είναι τιμή μου να μοιράζομαι με το κοινό τα τραγούδια κατ’ αυτόν τον τρόπο – απογυμνωμένα και απέριττα, αποκαλύπτοντας έτσι την ουσιαστική τους φύση» λέει ο Nick Cave.

H καλλιτεχνική πορεία του Nick Cave, της ψυχής της θρυλικής του μπάντας των Bad Seeds, εκτείνεται σε περισσότερα από 40 χρόνια με τον ίδιο να έχει καταπιαστεί παράλληλα με πολλά διαφορετικά πράγματα πέρα από τη μουσική και τη σύνθεση, πλαισιώνοντας το βιογραφικό του και με άλλες ιδιότητες – του ηθοποιού, του συγγραφέα βιβλίων και σεναρίων για κινηματογραφικές ταινίες, του συντάκτη της εβδομαδιαίας, διαδραστικής πλατφόρμας «The Red Hand Files» και, πιο πρόσφατα, του κεραμίστα.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.