Ο εθνικιστής Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο χλεύασε την Πέμπτη τον θεωρούμενο σύμμαχό του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

«Δεχόμαστε πιέσεις από τις τιμές του πετρελαίου ανάλογα με το πώς κοιμάται ο Τραμπ.... Όταν κοιμάται καλά, οι τιμές μειώνονται. Όταν δεν κοιμάται και κάνει κάποια δήλωση, το πετρέλαιο ανεβαίνει αυτόματα» σχολίασε χωρίς περιστροφές και χωρίς να χρησιμοποιήσει διπλωματική γλώσσα.

Ο Φίτσο είναι ένας ακόμη από τους ακροδεξιούς ηγέτες (Μαρίν Λεπέν, Ζορντάν Μπαρντελά, οι επικεφαλής της Εναλλακτικής για τη Γερμανία) που κρατούν σαφείς αποστάσεις από τον Τραμπ, καθώς υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για την αύξηση των τιμών των καυσίμων λόγω της πολιτικής του στο Ιράν.

Πηγή: skai.gr

