Επιμένει ο Τραμπ στην απόλυση Κίμελ: «Μία από τις εκπομπές με τη χαμηλότερη τηλεθέαση»

«Ο κόσμος είναι θυμωμένος. Καλύτερα να γίνει σύντομα!!!», έγραψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ, κατηγορώντας το δίκτυο ABC για «fake news» και ζητώντας πάλι την άμεση απομάκρυνσή του από την τηλεόραση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε στις δηλώσεις αυτές μέσω του Truth Social, λίγες ημέρες αφότου η σύζυγός του, Μελάνια Τραμπ, κάλεσε το ABC να απομακρύνει τον Τζίμι Κίμελ, με αφορμή μονόλογο που είχε παρουσιάσει πριν από περιστατικό με πυροβολισμούς στο Δείπνο των Ανταποκριτών. 

Η ανάρτηση Τραμπ:

«Πότε θα απολύσει το δίκτυο ABC Fake News τον καθόλου αστείο εντελώς άνευ χιούμορ Τζίμι Κίμελ, ο οποίος παρουσιάζει με ανικανότητα μία από τις εκπομπές με τη χαμηλότερη τηλεθέαση; Ο κόσμος είναι θυμωμένος. Καλύτερα να γίνει σύντομα!!!» - Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Τζίμι Κίμελ
