Η στρατηγική συμφωνία ΗΠΑ- ΕΕ για κρίσιμα ορυκτά

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν, λίγες ημέρες νωρίτερα, Μνημόνιο Κατανόησης για στρατηγική συνεργασία στον τομέα των κρίσιμων ορυκτών, συνοδευόμενο από ένα κοινό Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον από τον Επίτροπο Εμπορίου και Οικονομικής Ασφάλειας Μάρος Σέφτσοβιτς και τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, στοχεύει στη δημιουργία ασφαλών και βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών. Η συνεργασία καλύπτει όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας, από την έρευνα και εξόρυξη έως την επεξεργασία, την ανακύκλωση και την ανάκτηση, ενώ περιλαμβάνει και δράσεις για επενδύσεις, καινοτομία και γεωλογική χαρτογράφηση.

Παράλληλα, ο Σέφτσοβιτς και η Εμπορική Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ παρουσίασαν Σχέδιο Δράσης για την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού, ανοίγοντας τον δρόμο για μια ευρύτερη πολυμερή εμπορική πρωτοβουλία με διεθνείς εταίρους.

Το Σχέδιο προβλέπει την αξιοποίηση εργαλείων όπως μηχανισμοί τιμολόγησης στα σύνορα, κοινά πρότυπα αγοράς, επιδοτήσεις και συμφωνίες προμήθειας, καθώς και κοινές δράσεις για επενδύσεις, έρευνα και αντιμετώπιση πιθανών διαταραχών στην προσφορά.

Οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους και σε διεθνή φόρα, όπως η G7 και το Forum on Resource Geostrategic Engagement (FORGE).

Η συμφωνία βασίζεται σε προηγούμενες δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί στη Σύνοδο Υπουργών για τα κρίσιμα ορυκτά τον Φεβρουάριο του 2026 στην Ουάσιγκτον, καθώς και στην κοινή δήλωση ΕΕ–ΗΠΑ του Αυγούστου 2025.

Κορίνα Γεωργίου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.