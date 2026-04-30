CBS: Διπλάσιο το πραγματικό κόστος του πολέμου στο Ιράν - Αγγίζει τα 50 δισ. δολάρια

Το πραγματικό κόστος του πολέμου με το Ιράν ενδέχεται να φτάνει τα 50 δισ. δολάρια, σχεδόν διπλάσιο από την επίσημη εκτίμηση του Πενταγώνου, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CBS News.

Κατά την κατάθεσή του στο Κογκρέσο αυτή την εβδομάδα, αξιωματούχος του Πενταγώνου είχε τοποθετήσει το κόστος της επιχείρησης «Epic Fury» στα περίπου 25 δισ. δολάρια, χωρίς όμως να περιλαμβάνονται πλήρως οι ζημιές σε εξοπλισμό και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, εσωτερικές εκτιμήσεις ανεβάζουν το συνολικό κόστος κοντά στα 50 δισ. δολάρια, με μεγάλο μέρος της διαφοράς να αποδίδεται στα πυρομαχικά που έχουν χρησιμοποιηθεί και πρέπει να αντικατασταθούν, καθώς και στις απώλειες εξοπλισμού. Ενδεικτικά, το Πεντάγωνο έχει χάσει 24 μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 Reaper, με κόστος άνω των 30 εκατ. δολαρίων το καθένα.

Παράλληλα, παραμένει ασαφές το κόστος στρατιωτικών κατασκευών και υποδομών, με τον αναπληρωτή οικονομικό διευθυντή του Πενταγώνου να παραδέχεται ότι δεν μπορεί να γίνει ακριβής εκτίμηση για τη μελλοντική ανάπτυξη βάσεων.

Την ίδια στιγμή, Δημοκρατικοί γερουσιαστές αμφισβητούν ανοιχτά το επίσημο ποσό των 25 δισ. δολαρίων, εκτιμώντας ότι δεν περιλαμβάνει το κόστος διατήρησης δυνάμεων στην περιοχή και άλλες κρίσιμες δαπάνες.

Πέρα από τα δημοσιονομικά στοιχεία, ο πόλεμος επηρεάζει άμεσα και τους Αμερικανούς πολίτες, με αυξήσεις σε καύσιμα και τρόφιμα. Σύμφωνα με εκτίμηση του American Enterprise Institute, το αυξημένο κόστος ενέργειας και λιπασμάτων μεταφράζεται σε επιπλέον επιβάρυνση περίπου 150 δολαρίων τον μήνα για κάθε αμερικανικό νοικοκυριό.



