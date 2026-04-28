Πρωτοφανής εξέλιξη για την ελευθεροτυπία στις ΗΠΑ. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC - το αντίστοιχο ΕΡΣ) αναμένεται να διατάξει την πρόωρη επανεξέταση οκτώ σταθμών του δικτύου ABC, που ανήκουν στη Disney, ήδη από την Τρίτη, σε μια δραματική κλιμάκωση της αντιπαράθεσης της κυβέρνησης Τραμπ με τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, όπως ανέφερε πηγή στο Reuters.

Οι έλεγχοι — οι οποίοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη FCC να ζητήσει την ανάκληση των αδειών λειτουργίας των σταθμών — έρχονται μετά την απαίτηση του ζεύγους Τραμπ να απολυθεί ο παρουσιαστής της βραδινής εκπομπής του ABC, Τζίμι Κίμελ, αλλά δεν συνδέονται άμεσα με αυτή, υποστήριξε η πηγή. Η FCC δεν έχει ανακαλέσει άδεια τηλεοπτικού σταθμού εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια.

Θεωρητικά η FCC είναι μια ανεξάρτητη κυβερνητική υπηρεσία των ΗΠΑ. Η FCC δεν ανήκει σε κάποιο υπουργείο (όπως το Υπουργείο Δικαιοσύνης). Λογοδοτεί απευθείας στο Κογκρέσο. Αυτό σημαίνει ότι ο Τραμπ δεν μπορεί θεωρητικά να της δίνει άμεσες διαταγές για το πώς θα ρυθμίσει την αγορά, ωστόσο ο πρόεδρος Τραμπ διορίζει τους πέντε Επιτρόπους της FCC και επιλέγει ποιος θα είναι ο πρόεδρος (chair). Με τη ρεπουμπλικανική πλειοψηφία (3-2) που έχει διαμορφωθεί το 2026, η FCC ακολουθεί πιστά την ατζέντα του Λευκού Οίκου.

O Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η FCC θα μπορούσε να εξετάσει τις άδειες λειτουργίας των δικτύων που θεωρεί «μεροληπτικά». Αν και αυτό είναι νομικά δύσκολο, η επιρροή της κυβέρνησης στην Επιτροπή καθιστά την απειλή σοβαρή.

Με έναν... «χρησμό» σχολίασε ο πρόεδρος της Disney τη διαμάχη του προέδρου Τραμπ με τον δημοφιλή παρουσιαστή.

«Είναι δουλειά του νέου διευθύνοντος συμβούλου της Walt Disney, Τζος Ντ'Αμάρο, και της ομάδας του να αποφασίσουν την αντίδραση της ομάδας στη διαμάχη μεταξύ του Λευκού Οίκου και του παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής του ABC» δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος της Disney, Τζέιμς Γκόρμαν, πετώντας κατά τα φαινόμενα «το μπαλάκι» στον Αμάρο.

Πηγή: skai.gr

