Κόβονται περίπου 3.500 θέσεις της υπηρεσίας ΟΗΕ για Πρόσφυγες ελλείψει χρημάτων

Περίπου 3.500 θέσεις θα πρέπει να περικοπούν στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) εξαιτίας της έλλειψης χρηματοδότησης, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία αυτή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που σχεδιάζει μια μείωση παγκοσμίως του κόστους προσωπικού της κατά περίπου 30%.

«Δεδομένης της δύσκολης οικονομικής πραγματικότητας, η UNHCR αναγκάζεται να μειώσει το συνολικό εύρος των επιχειρήσεών της. Επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας στις δραστηριότητες που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο για τους πρόσφυγες, στηριζόμενοι σε εξορθολογισμένες δομές σε επίπεδο κεντρικών και περιφερειακών γραφείων», δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής για τους Πρόσφυγες Φίλιπο Γκράντι, σε ένα δελτίο Τύπου.

Μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και την απόφασή του να «παγώσει» την αμερικανική διεθνή βοήθεια, οι ανακοινώσεις απολύσεων διαδέχονται η μία την άλλη στους κόλπους των οργανισμών αρωγής, με πολλές εξ αυτών να υπογραμμίζουν ότι οι ΗΠΑ δεν είναι οι μόνες που μειώνουν την οικονομική στήριξή τους.

Την 20η Μαΐου, η πρόεδρος του Συμβουλίου Προσωπικού της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Νάταλι Μέινετ είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους από τη Γενεύη ότι αναμένει «3.000-4.000 περικοπές θέσεων εργασίας παγκοσμίως».

Στο δελτίο Τύπου της σήμερα, η UNHCR ανέφερε πως «έπρεπε να κλείσει ή να μειώσει το μέγεθος των γραφείων της σε ολόκληρο τον κόσμο και να εφαρμόσει μία μείωση σχεδόν 50% των διευθυντικών θέσεων στην έδρα της στη Γενεύη και στα περιφερειακά γραφεία της».

«Συνολικά, περίπου 3.500 θέσεις θα περικοπούν. Επιπλέον, εκατοντάδες συνάδελφοι που στηρίζουν προσωρινά την UNHCR χρειάστηκε να αποχωρήσουν από τον οργανισμό εξαιτίας της έλλειψης κονδυλίων», επισημαίνει η υπηρεσία.

Συνολικά, η UNHCR υπολογίζει πως «τα κόστη προσωπικού θα μειωθούν κατά περίπου 30%».

Η υπηρεσία του ΟΗΕ επισημαίνει πως προτεραιότητά της είναι να συνεχίσει τις επιχειρήσεις στις περιοχές, όπου οι ανάγκες των προσφύγων είναι πιο επείγουσες, όμως, εντούτοις, λέει πως «αναγκαία προγράμματα, όπως η οικονομική βοήθεια στις ευάλωτες οικογένειες, στην υγεία, στην εκπαίδευση και στο νερό και στην υγιεινή έχουν πληγεί».

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες προβλέπει πως «θα τελειώσει αυτήν τη χρονιά με διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις κοντά στο ίδιο επίπεδο που ήταν πριν από 10 χρόνια, αν και ο αριθμός των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους σχεδόν διπλασιάστηκε την ίδια περίοδο, ανερχόμενος τώρα σε περισσότερους από 122 εκατομμύρια».

Στα τέλη του προηγούμενου έτους, ένας στους 67 ανθρώπους παγκοσμίως ήταν βίαια εκτοπισμένος, ήτοι 123,2 εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτός ο αριθμός περιελάμβανε μεταξύ άλλων 73,5 εκατομμύρια ανθρώπους εσωτερικά εκτοπισμένους και 31 εκατομμύρια πρόσφυγες υπό την UNHCR.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

