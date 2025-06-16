Γερμανικό ΥΠΑΜ: Διάψευση για στρατιωτική στήριξη στο Ισραήλ

Το γερμανικό Υπουργείο Άμυνας διαψεύδει κατηγορηματικά ότι προσφέρει στρατιωτική υποστήριξη στις ισραηλινές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής με φόντο τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις και την αναβάθμιση του ρόλου της Κύπρου.

Προβληματισμό στη Γερμανία έχουν προκαλέσει πρόσφατες φωτογραφίες από ραντάρ, οι οποίες απεικονίζουν ένα αεροσκάφος Airbus A400M της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας να πετά ανάμεσα σε Ιορδανία και Ιράκ, γεγονός που τροφοδότησε ερωτήματα σχετικά με την πιθανή εμπλοκή του Βερολίνου στις επιχειρήσεις του Τελ Αβίβ.

Αποσαφηνίσεις από το γερμανικό Υπουργείο Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους (SPD), μιλώντας στο δίκτυο ARD, διατύπωσε «κατανόηση» για τις ενέργειες του Ισραήλ, όμως διευκρίνισε ότι «δεν γνωρίζω με ποια μορφή θα έπρεπε ή θα μπορούσαμε να συμμετάσχουμε ενεργά σε αυτήν τη διένεξη. Επομένως, δεν τίθεται καν το ερώτημα για εμάς». Ο Πιστόριους ανέφερε επίσης πως «δεν υπάρχει σχετικό αίτημα από το Ισραήλ», όπως και ότι «δεν προετοιμάζουμε κάτι σχετικό». Τη διάψευση επανέλαβε και ο αντικαγκελάριος Λαρς Κλίνγκμπαϊλ (SPD).

Εκπρόσωπος του γερμανικού Υπουργείου Άμυνας ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται ζήτημα συμμετοχής σε στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ, χωρίς να αρνηθεί, ωστόσο, την παρουσία του αεροπλάνου στην επίμαχη περιοχή. Διευκρίνισε, πάντως, ότι η συνδρομή της Bundeswehr σε συμμαχικές δυνάμεις (π.χ. Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία) για ανεφοδιασμό στον αέρα είναι νόμιμη πρακτική. Επιπλέον, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας, το εν λόγω αεροσκάφος συνδέεται με τη γερμανική αποστολή στην Ιορδανία, στο πλαίσιο της διεθνούς δύναμης κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Η γεωστρατηγική σημασία της Κύπρου

Σε αυτό το τεταμένο κλίμα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ προσγειώθηκε εκτάκτως στην Κύπρο, πραγματοποιώντας σύντομη συνάντηση με τον Κυπριακό του ομόλογο Κωνσταντίνο Κόμπο, κατά την επιστροφή του από τις χώρες του Κόλπου.

Εκπρόσωπος του γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο κυβερνητικό μπρίφινγκ πως η Κύπρος αποτελεί στρατηγικό κόμβο για πιθανές επιχειρήσεις απομάκρυνσης Γερμανών πολιτών από την περιοχή, χωρίς να αποκλείονται και άλλες εναλλακτικές επιλογές για την ασφάλειά τους. Το μήνυμα του Βερολίνου είναι σαφές: «Εξετάζονται τα πάντα».

Τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται από διεθνή και γερμανικά μέσα η αυξημένη σημασία της Κύπρου ως τελευταίος προωθημένος ευρωπαϊκός δίαυλος σε άμεση γειτνίαση με το Ισραήλ, γεγονός που την καθιστά εν δυνάμει βασικό κόμβο αερομεταφορών και επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα επισημαίνεται και η λειτουργία των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στο νησί, προσδίδοντας περαιτέρω βαρύτητα στον γεωπολιτικό ρόλο της Κύπρου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα taggeschau.de.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.