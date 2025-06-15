Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε σχέδιο του Ισραήλ να δολοφονήσει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τις τελευταίες ημέρες, όπως δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι την Κυριακή.

Ένας εκ των αξιωματούχων, υψηλόβαθμο στέλεχος της αμερικανικής κυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι Ιρανοί έχουν σκοτώσει Αμερικανό μέχρι στιγμής; Όχι. Μέχρι να το κάνουν, δεν μιλάμε καν για στοχοποίηση της πολιτικής τους ηγεσίας».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με Ισραηλινούς ομολόγους τους από την έναρξη της μαζικής επίθεσης του Ισραήλ στο Ιράν, η οποία στοχεύει στο να ανακόψει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Όπως δήλωσαν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, το Ισραήλ φέρεται να είχε την ευκαιρία να πλήξει τον Χαμενεΐ, ωστόσο ο Τραμπ απέρριψε την εκτέλεση του σχεδίου. Δεν διευκρινίστηκε αν το μήνυμα μεταφέρθηκε απευθείας από τον ίδιο τον Τραμπ, ωστόσο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ερωτηθείς σχετικά με το ρεπορτάζ του Reuters, ο Νετανιάχου απάντησε σε συνέντευξή του στο Fox News: ότι «υπάρχουν τόσα ψευδή δημοσιεύματα για συνομιλίες που δεν συνέβησαν ποτέ, και δεν πρόκειται να μπω σε αυτό το θέμα».

«Αλλά μπορώ να σας πω πως θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Και πιστεύω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν τι είναι καλό για τις ίδιες.»

Ο Τραμπ, σύμφωνα με το Reuters, εξακολουθεί να ελπίζει σε επανέναρξη διαπραγματεύσεων με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Οι συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν την Κυριακή στο Ομάν ακυρώθηκαν λόγω των ισραηλινών επιθέσεων.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε στο Reuters ότι «ξέραμε τα πάντα για τα πλήγματα του Ισραήλ».



