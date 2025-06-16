Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, κρύβεται σε υπόγειο καταφύγιο στο Λαβιζάν, στη βορειοανατολική Τεχεράνη, λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ ξεκίνησε τις επιθέσεις του στην Τεχεράνη νωρίς την Παρασκευή, δήλωσαν στο Iran International δύο ενημερωμένες πηγές εντός του Ιράν.

Όλα τα μέλη της οικογένειας του Χαμενεΐ, συμπεριλαμβανομένου του γιου του Μοτζτάμπα, είναι μαζί του, ανέφεραν οι πηγές.

Σύμφωνα με τις πηγές, κατά τη διάρκεια των προηγούμενων επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, True Promise 1 και True Promise 2, η οικογένεια του Ανώτατου Ηγέτη μεταφέρθηκε επίσης στο καταφύγιο.

Εκείνη την εποχή, ο Μοτζτάμπα ήταν στο πλευρό του, αλλά δύο από τους γιους του, ο Μασούντ και ο Μοστάφα, δεν ήταν μαζί του.

Η πρώτη άμεση επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, η Επιχείρηση True Promise 1, πραγματοποιήθηκε στις 13 Απριλίου 2024 και περιελάμβανε πάνω από 300 πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η επίθεση έγινε σε αντίποινα για τη δολοφονία δύο Ιρανών στρατηγών στη Δαμασκό.

Η Επιχείρηση True Promise 2 ακολούθησε την 1η Οκτωβρίου 2024, με περίπου 200 πυραύλους που στόχευαν ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε απάντηση στη δολοφονία ηγετών μαχητών που προσκείνονταν στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του πρώην επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

Διπλωματική πηγή στη Μέση Ανατολή δήλωσε στο Iran International ότι η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Μασάντ ήταν μια προειδοποίηση προς τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν ότι δεν είναι ασφαλής πουθενά στη χώρα. Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να είχε εξαλείψει τον Χαμενεΐ την πρώτη νύχτα της επιχείρησης, αλλά η ισραηλινή κυβέρνηση επέλεξε να τον κρατήσει ζωντανό για να του δώσει μια τελευταία ευκαιρία να αποφασίσει για την πλήρη διάλυση του προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

