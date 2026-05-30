Ανεμοστρόβιλος χτύπησε πίστα karting στο Λάκκωμα Χαλκιδικής - Δείτε Video

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε το απόγευμα της Παρασκευής η εκδήλωση αεροστρόβιλου σε πίστα karting στο Λάκκωμα Χαλκιδικής. Οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν τέντες και διάφορα αντικείμενα, χωρίς ωστόσο να σημειωθούν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές σε ανθρώπους.
Οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν τέντες και διάφορα αντικείμενα, χωρίς, ευτυχώς, να σημειωθούν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές σε ανθρώπους.
Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media κατέγραψαν τη στιγμή που ο αεροστρόβιλος περνά από την περιοχή, προκαλώντας πανικό σε όσους βρίσκονταν στο σημείο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.