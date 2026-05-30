Ανεμοστρόβιλος χτύπησε πίστα karting στο Λάκκωμα Χαλκιδικής - Δείτε Video

Ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος να προστατευτεί, καθώς το φαινόμενο «χτύπησε» ξαφνικά - Δεκάδες αντικείμενα χόρευαν στον αέρα για δευτερόλεπτα 

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε το απόγευμα της Παρασκευής η εκδήλωση αεροστρόβιλου σε πίστα karting στο Λάκκωμα Χαλκιδικής. Οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν τέντες και διάφορα αντικείμενα, χωρίς ωστόσο να σημειωθούν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές σε ανθρώπους.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media κατέγραψαν τη στιγμή που ο αεροστρόβιλος περνά από την περιοχή, προκαλώντας πανικό σε όσους βρίσκονταν στο σημείο.

TAGS: Χαλκιδική Ανεμοστρόβιλος
