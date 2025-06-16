Το Ιράν θέλει να συζητήσει για την αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών με το Ισραήλ και θα πρέπει να «διαπραγματευτεί αμέσως προτού να είναι πολύ αργά», δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με την ευκαιρία μιας συνάντησης με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, στο περιθώριο της Συνόδου της G7. «Το Ιράν δεν κερδίζει αυτόν τον πόλεμο. Οι Ιρανοί θέλουν να συζητήσουν για την αποκλιμάκωση», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υπενθύμισε επίσης ότι οι ΗΠΑ «στήριζαν πάντα το Ισραήλ» και υποστήριξε πως «τα πράγματα πάνε πολύ καλά για το Ισραήλ αυτήν τη στιγμή», την τέταρτη ημέρα μιας σύρραξης που ολοένα και κλιμακώνεται.

Ο Τραμπ αρνήθηκε να πει τι, αν υπάρχει κάτι, θα ωθούσε τη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στη σύγκρουση, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό». Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να απαντήσει και στην ερώτηση για το ποιες πληροφορίες παρέχουν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, η Wall Street Journal και το Reuters μετέδωσαν ότι το Ιράν έχει στείλει μήνυμα με τη μορφή του κατεπείγοντος ότι επιδιώκει τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα, στέλνοντας μηνύματα σε Ισραήλ και ΗΠΑ μέσω μεσολαβητριών αραβικών χωρών. Αξιωματούχοι ανέφεραν στη WSJ ότι η Τεχεράνη έχει δηλώσει σε Άραβες αξιωματούχους ότι θα είναι ανοιχτή στο να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εφόσον η Ουάσινγκτον δεν λάβει μέρος στις εχθροπραξίες. Το Ιράν έστειλε επίσης μηνύματα προς το Ισραήλ λέγοντας ότι είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών να περιοριστεί η βία.

Η Τεχεράνη φέρεται να έχει πει σε Άραβες αξιωματούχους ότι θα μπορούσε να επιταχύνει το πυρηνικό της πρόγραμμα και να επεκτείνει το πεδίο του πολέμου αν δεν υπάρχουν προοπτικές επανέναρξης των συνομιλιών με τις ΗΠΑ. Δύο ιρανικές πηγές και τρεις πηγές άλλων περιφερειακών χωρών δήλωσαν παράλληλα σήμερα στο Reuters πως η Τεχεράνη ζήτησε από το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και το Ομάν να πιέσουν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ασκήσει την επιρροή του στο Ισραήλ για να συμφωνήσει σε άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη σύρραξη Ισραήλ - Ιράν που μαίνεται από την Παρασκευή. Σε αντάλλαγμα, η Τεχεράνη θα δείξει ευελιξία στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ακόμη μεταξύ άλλων ότι ήταν λάθος να διωχθεί η Ρωσία από την G8 ενώ δήλωσε ότι δεν θα τον πείραζε η ένταξη της Κίνας στη G7.

Αναφερόμενος στον Καναδά, δήλωσε ότι η κύρια εστίαση των συνομιλιών αφορά το εμπόριο. «Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά είναι εφικτή, αλλά πρέπει να συμφωνήσουν και τα δύο μέρη», δήλωσε.

