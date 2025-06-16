«Το Ισραήλ, το οποίο επιτίθεται στο Ιράν, καταστρέφει τη Γάζα και κάνει νταϊλίκια εναντίον κάθε χώρας στην περιοχή, στην πραγματικότητα δεν γνωρίζει τι κάνει», δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Και συνέχισε: «Ίσως συνειδητοποιήσει το λάθος του στο μέλλον, αλλά φοβόμαστε ότι μέχρι τότε θα είναι πολύ αργά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι καμία χώρα σε αυτή την αρχαία γεωγραφία δεν αποτελείται μόνο απο τα δικά της σύνορα και την κυβέρνηση του. Κάθε περιστατικό στην περιοχή αφορά στενά όλες τις κοινωνίες. Η επίθεση στον παλαιστινιακό λαό και τα εδάφη του δεν περιορίζεται σε λίγα εκατομμύρια ανθρώπους εκεί, και η επίθεση στα ιρανικά εδάφη και τον λαό δεν αφορά μόνο το ιρανικό κράτος. Ειδικά όταν πρόκειται για την Τουρκία, είναι δυνατόν να μιλάμε για μια δύναμη επιρροής που ξεπερνά τις ηπείρους. Με κάθε καταπίεση που διαπράττει, κάθε αίμα που χύνει και κάθε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττει, το Ισραήλ διακινδυνεύει την ίδια του την ύπαρξη και το μέλλον της κοινωνίας του βήμα προς βήμα. Ως Τουρκία και τουρκικό έθνος, καταβάλλουμε μια ειλικρινή προσπάθεια να αγκαλιάσουμε πρώτα τους δικούς μας πολίτες, μαζί με αυτούς, τις φιλικές και αδελφικές μας κοινωνίες και τελικά ολόκληρη την ανθρωπότητα στο πλαίσιο των αρχών της ηθικής, της συνείδησης, της δικαιοσύνης και της ισότητας που μας έχει διδάξει η πολιτιστική μας κληρονομιά».

«Ξέρουμε καλά... Αντί να ζούμε άτιμα πάνω από το έδαφος να βρεθούμε έντιμα κάτω από το χώμα. Έχουμε δείξει αυτή τη θέληση πολλές φορές στην ιστορία μας, που είναι γεμάτη αγώνες», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

