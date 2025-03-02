Το Ισραήλ αναστέλλει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας με τη Χαμάς, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανώτερο αξιωματούχο της παλαιστινιακής οργάνωσης να κάνει λόγο για «φτηνό εκβιασμό» και «πραξικόπημα».

«Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της συμφωνίας για τους ομήρους και με δεδομένη την άρνηση της Χαμάς να δεχθεί το σχέδιο Γουίτκοφ για τη συνέχιση των συνομιλιών, στο οποίο το Ισραήλ συμφώνησε, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου αποφάσισε ότι από σήμερα το πρωί αναστέλλεται κάθε είσοδος προϊόντων και εφοδίων στη Λωρίδα της Γάζας», επεσήμανε η ανακοίνωση.

«Το Ισραήλ δεν θα δεχθεί μια εκεχειρία χωρίς την απελευθέρωση των ομήρων μας», τόνιζε η ανακοίνωση, απειλώντας και «με άλλες συνέπειες» σε περίπτωση που επιμείνουν οι διαφωνίες με τη Χαμάς για την εκεχειρία.

Νωρίτερα, η Χαμάς απαίτησε την έναρξη της δεύτερης φάσης της εκεχειρίας με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία επί της αρχής θα ξεκινούσε σήμερα, όμως το Ισραήλ προτιμά ένα σχέδιο παράτασης της εκεχειρίας ως τα μέσα Απριλίου το οποίο πρότειναν οι ΗΠΑ μπροστά στο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις.

Η συμφωνία προβλέπει τρεις φάσεις διάρκειας 42 ημερών έκαστη.

Στη διάρκεια της πρώτης φάσης η παλαιστινιακή οργάνωση απελευθέρωσε 25 ομήρους που κρατούσε στη Γάζα και επέστρεψε οκτώ σορούς ομήρων στο Ισραήλ, με αντάλλαγμα περίπου 1.800 Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Η δεύτερη φάση της εύθραυστης αυτής εκεχειρίας -- η οποία επετεύχθη έπειτα από μεσολάβηση των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου και μετά από μήνες επίπονων διαπραγματεύσεων-- θα έπρεπε κανονικά να ξεκινήσει σήμερα. Στο πλαίσιο αυτής θα αφήνονταν ελεύθεροι οι τελευταίοι όμηροι της Χαμάς και πολλές εκατοντάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στο Ισραήλ.

Η τρίτη φάση θα είναι αφιερωμένη στην ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, με τον ΟΗΕ να εκτιμά σε περισσότερα από 53 δισ. δολάρια το κόστος του έργου αυτού.

Η συμφωνία περιέχει άρθρο που προβλέπει την αυτόματη παράταση της πρώτης φάσης για όσο διάστημα διαρκούν οι συνομιλίες για τη δεύτερη.

Μέχρι στιγμής η Χαμάς επιμένει στην άρνησή της να συζητήσει οτιδήποτε άλλο πέρα από την εφαρμογή της δεύτερης φάσης, στο πλαίσιο της οποίας θα αποσυρθούν τα ισραηλινά στρατεύματα από τη Γάζα.

Το Ισραήλ από την πλευρά του αρνείται να δεσμευθεί στη δεύτερη φάση, λέγοντας ότι προτιμά να παραταθεί η πρώτη, με νέες απελευθερώσεις ομήρων κάθε εβδομάδα με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους. Παράλληλα το Ισραήλ απαιτεί την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και την εξάλειψη της Χαμάς. Η παλαιστινιακή οργάνωση επιμένει ότι θα παραμείνει στον θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

