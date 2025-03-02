Ο βασιλιάς Κάρολος θα υποδεχτεί σήμερα τον Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, στο Σάντριγχαμ την Κυριακή, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ανοιχτά την υποστήριξή του στο λαό της Ουκρανίας.

Η πρόσκληση του βασιλιά προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας ήρθε μία ημέρα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε παγκόσμια οργή προσβάλλοντας και υβρίζοντας τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Επίσης, όπως τονίζει η Independent, ο βασιλιάς προσκάλεσε και τον Αμερικανό πρόεδρο για κρατική επίσκεψη στη Βρετανία λίγες ημέρες νωρίτερα.

Η συνάντηση του βασιλιά Καρόλου με τον Ζελένσκι πραγματοποιείται μετά τη θερμή συνάντηση με τον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος φιλοξενεί και τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ για την κρίση στην Ουκρανία.

Οι χειρονομίες τόσο του βασιλιά όσο και του πρωθυπουργού είναι βέβαιο ότι θα θεωρηθούν ως το σαφές μήνυμα ότι η Βρετανία στηρίζει τον Ζελένσκι μετά την πικρή διαμάχη του με τον Τραμπ.

Η απόφαση του Καρόλου μάλιστα να προσκαλέσει τον Ζελένσκι στο Σάντριγχαμ είναι η πιο ανοιχτή πολιτική πράξη που έχει κάνει, απ' όταν διαδέχτηκε την βασίλισσα Ελισάβετ στο θρόνο.



Πηγή: skai.gr

