Λάδι στη φωτιά ρίχνει ο στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, Ίλον Μασκ στις ήδη τεταμένες σχέσεις των ΗΠΑ με τον υπόλοιπο πλανήτη.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο Μασκ τάσσεται υπέρ της αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ και τον ΟΗΕ.

«Συμφωνώ», σχολίασε την ανάρτηση ενός χρήστη που έγραψε πως είναι η ώρα οι ΗΠΑ να αποχωρήσουν από τον οργανισμό και την Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής των ΗΠΑ Μάικ Λι ανακοίνωσε ότι έχει κατατεθεί στη Γερουσία πρωτοβουλία για την αποχώρηση των ΗΠΑ από τον ΟΗΕ και τη διακοπή της χρηματοδότησης του οργανισμού.

Παράλληλα, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τις δραστηριότητες του ΝΑΤΟ.

Ακόμη και πριν από την εκλογή του, απείλησε ότι θα αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν οι Ευρωπαίοι εταίροι δεν αναλάβουν μεγαλύτερη οικονομική ευθύνη για την ασφάλειά τους.

Πηγή: skai.gr

