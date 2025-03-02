Η απόφαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να αναστείλει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας αποτελεί «φτηνό εκβιασμό» και «πραξικόπημα» κατά της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε η Χαμάς.

Η παλαιστινιακή οργάνωση αντέδρασε άμεσα μετά την απόφαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού την Κυριακή, και ζήτησε από τους μεσολαβητές να υποχρεώσουν το Ισραήλ να τερματίσει τα τιμωρητικά μέτρα κατά του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς Αμπού Ζούχρι δήλωσε στο Reuters ότι «η απόφαση περιπλέκει το θέμα και επηρεάζει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων», προσθέτοντας ότι «η Χαμάς δεν επηρεάζεται από τις πιέσεις».

Λίγο νωρίτερα, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι αναστέλλεται η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα καθώς ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας με τη Χαμάς.

«Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της συμφωνίας για τους ομήρους και με δεδομένη την άρνηση της Χαμάς να δεχθεί το σχέδιο Γουίτκοφ για τη συνέχιση των συνομιλιών, στο οποίο το Ισραήλ συμφώνησε, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου αποφάσισε ότι από σήμερα το πρωί αναστέλλεται κάθε είσοδος προϊόντων και εφοδίων στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε η ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ δεν θα δεχθεί μια εκεχειρία χωρίς την απελευθέρωση των ομήρων μας», τόνιζε η ανακοίνωση, απειλώντας και «με άλλες συνέπειες» σε περίπτωση που επιμείνουν οι διαφωνίες με τη Χαμάς για την εκεχειρία.



