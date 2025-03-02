Το Ισραήλ αποδέχεται την αμερικανική πρόταση για παράταση της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι το Ραμαζάνι και το εβραϊκό Πάσχα, ανακοίνωσε χθες Σάββατο το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ υιοθετεί το σχέδιο του Στιβ Γουίτκοφ, ειδικού απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου (Ντόναλντ Τραμπ) για προσωρινή κατάπαυση του πυρός κατά τις περιόδους του Ραμαζανιού (σ.σ. που ολοκληρώνεται στα τέλη Μαρτίου) και του εβραϊκού Πάσχα (σ.σ. που θα εορταστεί στα μέσα Απριλίου)», αναφέρει η ενημέρωση από το γραφείο του Νετανιάχου, καθώς η πρώτη φάση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία για την οριστική κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το σχέδιο Γουίτκοφ, «οι μισοί όμηροι, νεκροί και ζωντανοί» θα επιστραφούν από τη Χαμάς την ημέρα που θα τεθεί σε ισχύ η νέα φάση της εκεχειρίας και οι υπόλοιποι όμηροι «στο τέλος, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για οριστική κατάπαυση του πυρός», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο Στιβ Γουίτκοφ κατέθεσε την πρόταση αφού κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι διαφορές μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ ήταν αδύνατο να γεφυρωθούν άμεσα, και ως εκ τούτου χρειαζόταν περισσότερος χρόνος για να ευοδωθούν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για οριστική κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ εμφανίζεται διατεθειμένο να ξεκινήσει «αμέσως» διαπραγματεύσεις σχετικά με «τις λεπτομέρειες του σχεδίου Γουίτκοφ» εφόσον η παλαιστινιακή Χαμάς το εγκρίνει επί της αρχής.

Σύμφωνα με το σχέδιο, «το Ισραήλ μπορεί να επιστρέψει στις μάχες μετά την 42η ημέρα, εάν διαπιστώσει πως οι διαπραγματεύσεις είναι άκαρπες», αναφέρει το γραφείο του Νετανιάχου, κατηγορώντας τη Χαμάς για παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας. Από την πλευρά του, το παλαιστινιακό κίνημα κατηγορεί το Ισραήλ για τον ίδιο λόγο.

Η εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον Ιανουάριο σταμάτησε τις εχθροπραξίες που μαίνονταν επί 15 μήνες στη Λωρίδα της Γάζας, επιτρέποντας την ανταλλαγή 33 ισραηλινών και πέντε Ταϊλανδών ομήρων με περίπου 2.000 παλαιστίνιους κρατούμενους και αιχμαλώτους. Προέβλεπε πως θα ακολουθούσαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις με απώτερο σκοπό την επίτευξη συμφωνίας για οριστική κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, οι πρόσφατες συνομιλίες στο Κάιρο δεν καρποφόρησαν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

