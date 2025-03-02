Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι μίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ του Σαββάτου, ενόψει της συνόδου κορυφής για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ πραγματοποιήθηκε «εν όψει της αυριανής συνάντησής της στο Λονδίνο με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας», Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε το γραφείο της Ιταλίας πρωθυπουργού σε μια σύντομη, δήλωση αργά εχθές το βράδυ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρόκειται να συναντηθούν σήμερα στο Λονδίνο προκειμένου να συζητήσουν για την ασφάλεια της Ευρώπης, ένα θέμα που απαιτεί επείγουσα αντιμετώπιση μετά τη λεκτική διαμάχη που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή κατά τη διάρκεια της συνάντησης τους στην Ουάσιγκτον.

Η Μελόνι, η μόνη Ευρωπαία ηγέτης που παρευρέθηκε στην ορκωμοσία του Τραμπ τον Ιανουάριο, είναι μία από τους ένθερμους υποστηρικτές του Ζελένσκι και θεωρείται ότι θα μπορούσε να χτίσει μια «πιθανή διπλωματική γέφυρα» μεταξύ του Λευκού Οίκου και της Ευρώπης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.