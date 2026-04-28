Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγιαρ, δήλωσε ότι πρότεινε να έχει μια συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στις αρχές Ιουνίου, ώστε να «ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς σχέσεις» και να επιλυθεί μια διαμάχη σχετικά με τα δικαιώματα των Ούγγρων που ζουν στη δυτική Ουκρανία.

«Πρότεινα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συναντηθούμε στις αρχές Ιουνίου, σε μια συμβολική τοποθεσία, την πόλη Μπερεχόβε, όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι Ούγγροι», έγραψε ο Μάγιαρ στο Facebook. Η συγκεκριμένη πόλη βρίσκεται στην Υπερκαρπαθία, στη δυτική Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με την Ουγγαρία.

Πηγή: skai.gr

