Οι Αμερικανοί νομοθέτες στρέφονται κατά των AI chatbots και της απάτης με νέα νομοσχέδια

Μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ και από τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα κατέθεσαν αυτή την εβδομάδα νέες προτάσεις νόμου που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, επιδιώκοντας να αντιμετωπίσουν ζητήματα ασφάλειας χωρίς να εμποδίσουν την καινοτομία.

Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί προχωρούν σε ρυθμίσεις για την τεχνητή νοημοσύνη, εν μέσω ανησυχιών για τις επιπτώσεις της στα παιδιά, τους εργαζομένους και την κυβερνοασφάλεια.

Ο γερουσιαστής των ΗΠΑ, Τεντ Κρουζ, Ρεπουμπλικανός από το Τέξας και επικεφαλής της επιτροπής εμπορίου της Γερουσίας, παρουσίασε την Τρίτη μαζί με τον γερουσιαστή Μπράιαν Σατς, Δημοκρατικό από τη Χαβάη, ένα νομοσχέδιο που θα υποχρεώνει τις εταιρείες chatbot να προσφέρουν οικογενειακούς λογαριασμούς, μέσω των οποίων οι γονείς θα μπορούν να βλέπουν τα αρχεία συνομιλιών των παιδιών τους και να θέτουν χρονικά όρια χρήσης.

«Με τις κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να ωφελήσουν την εκπαίδευση ενός παιδιού χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την ευημερία του», δήλωσε ο Κρουζ.

Η OpenAI αντιμετωπίζει αρκετές αγωγές που υποστηρίζουν ότι η εταιρεία παραβίασε νόμους περί ευθύνης προϊόντος, μεταξύ των οποίων και υπόθεση γονέων ενός εφήβου που πέθανε από αυτοκτονία, αφού το ChatGPT φέρεται να τον καθοδήγησε σε μεθόδους αυτοτραυματισμού. Το νομοσχέδιο έλαβε υποστήριξη από οργανώσεις για την υπευθυνότητα της τεχνολογίας και την ασφάλεια των παιδιών.

Ένα διαφορετικό νομοσχέδιο, που θα υποχρεώνει τις εταιρείες chatbot να κάνουν συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις όταν γνωρίζουν ότι ο χρήστης είναι παιδί, πέρασε από επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων τον Μάρτιο.

Τη Δευτέρα, οι βουλευτές Τεντ Λιου (Δημοκρατικός) και Τζέι Όμπερνολτε (Ρεπουμπλικανός) παρουσίασαν μια ευρύτερη πρόταση που υποστηρίζει την έρευνα στην τεχνητή νοημοσύνη, τη θέσπιση προτύπων και την εκπαίδευση. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης φορολογικά κίνητρα για εταιρείες που επενδύουν στην εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

Το νομοσχέδιο βασίστηκε σε συστάσεις μιας διακομματικής ομάδας εργασίας της Βουλής για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν περιλάμβανε προτάσεις για πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα, όπως η χρήση της AI σε αποφάσεις για τη στέγαση και την απασχόληση.

Πηγή: skai.gr

