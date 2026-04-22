Ο Μάγιαρ θέλει να ξαναβάλει στον χάρτη την Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία

Ο νέος ηγέτης της Ουγγαρίας Πέτερ Μάγιαρ θα επιδιώξει την αναβίωση της επιρροής της Κεντρικής Ευρώπης αξιοποιώντας το αυτοκρατορικό παρελθόν της περιοχής.

Ο εκλεγμένος πρωθυπουργός δηλώνει ότι θα ενισχύσει τους δεσμούς με τα γειτονικά κράτη, ιδιαίτερα με την Αυστρία, βασιζόμενος στις ισχυρές οικονομικές σχέσεις και την κοινή ιστορία που έχει τις ρίζες της στην Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία του τέλους του 19ου αιώνα.

«Κάποτε μοιραζόμασταν την ίδια χώρα και η Αυστρία είναι βασικός οικονομικός εταίρος της Ουγγαρίας» δήλωσε ο Μάγιαρ μετά τη νίκη του επί του Βίκτορ Όρμπαν στις ουγγρικές εκλογές. «Θα ήθελα να ενισχύσω τη σχέση μεταξύ Ουγγαρίας και Αυστρίας για ιστορικούς αλλά και για πολιτιστικούς και οικονομικούς λόγους».

Ο Μάγιαρ νίκησε τον Όρμπαν εν μέρει με την υπόσχεση να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις της Ουγγαρίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οραματίζεται να το κάνει αυτό μαζί με ένα σύνολο χωρών της Κεντρικής Ευρώπης, με επικεφαλής ομοϊδεάτες δεξιούς ηγέτες, με τους οποίους - όπως πιστεύει - μοιράζεται κοινή πολιτιστική αντίληψη, οικονομικά συμφέροντα και συντηρητικές απόψεις σε ζητήματα όπως η μετανάστευση και η ενεργειακή πολιτική. Με σημαντική εξαίρεση την Πολωνία, οι χώρες αυτές, που βρίσκονται ανάμεσα στη Δυτική Ευρώπη και τη Ρωσία, έχουν δείξει παραδοσιακά μεγαλύτερη προθυμία να διατηρούν οικονομικές σχέσεις με τη Μόσχα.

Βίσεγκραντ και Σλάβκοφ

Ο Μάγιαρ έχει ήδη περιγράψει δημόσια πώς θα μπορούσε να υλοποιήσει το όραμά του για ένα μπλοκ της Κεντρικής Ευρώπης. Σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα αυτόν τον μήνα πρότεινε τη συγχώνευση της Ομάδας του Βίσεγκραντ, μιας άτυπης συμμαχίας της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχίας και της Σλοβακίας, με το σχήμα Σλάβκοφ, ένα πλαίσιο συνεργασίας που περιλαμβάνει την Αυστρία, την Τσεχία και τη Σλοβακία.

«Πιστεύω ότι αυτό είναι προς το συμφέρον κάθε χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Αυστρίας και της Ουγγαρίας» δήλωσε ο Μάγιαρ. «Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο σε αυτό το ζήτημα».

Ως σαφές μήνυμα αυτής της στρατηγικής, ο Μάγιαρ δήλωσε ότι τα πρώτα του ταξίδια όταν γίνει πρωθυπουργός της Ουγγαρίας στις αρχές Μαΐου, θα είναι στη Βαρσοβία και τη Βιέννη.

Παρότι θεωρεί την Αυστρία πιο φυσικό σύμμαχο, ο Μάγιαρ έχει πολλά να μάθει από τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ και τις προσπάθειές του να αποκαταστήσει τη φιλελεύθερη δημοκρατία μετά από χρόνια λαϊκιστικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου αποδέσμευσης κονδυλίων της ΕΕ που έχουν παγώσει λόγω ανησυχιών για το κράτος δικαίου.

Μία από τις βασικές προτεραιότητες του Μάγιαρ είναι η αποδέσμευση 18 δισ. ευρώ σε παγωμένα ευρωπαϊκά κονδύλια. Επιπλέον, επιδιώκει πρόσβαση σε 16 δισ. ευρώ ευρωπαϊκών δανείων για την άμυνα και τον τερματισμό προστίμου ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ ημερησίως που επιβάλλεται στην Ουγγαρία λόγω της άρνησής της να συμμορφωθεί με τη μεταναστευτική νομοθεσία της ΕΕ.

«Η επίσκεψη στη Βαρσοβία αφορά την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τη μετάβαση σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία» δήλωσε ο Έμιλ Μπριξ, Αυστριακός πρώην διπλωμάτης και ιστορικός που έχει μελετήσει το τέλος της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας. «Η επίσκεψη στη Βιέννη έχει περισσότερο να κάνει με την ευρωπαϊκή πολιτική και με το γεγονός ότι είναι απαραίτητο να αναπτύξουμε δικές μας προτάσεις μέσα από αυτή την περιοχή».

Η αυστριακή κυβέρνηση φαίνεται δεκτική στην ιδέα.

Ανώτερος Αυστριακός διπλωμάτης, μιλώντας ανώνυμα στο Politico για να περιγράψει τις εσωτερικές σκέψεις, δήλωσε ότι υπάρχει μια εγγενής λογική στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης εντός της ΕΕ, κατά το πρότυπο της Benelux.

«Είμαστε όλοι κράτη περίπου του ίδιου μεγέθους με πολλά κοινά συμφέροντα, και μαζί θα είχαμε μεγαλύτερη σημασία όσον αφορά την εκλογική ισχύ», δήλωσε ο διπλωμάτης.

Για την αυστριακή συντηρητική κυβέρνηση, η εμβάθυνση των σχέσεων με την Ουγγαρία αποτελεί εδώ και καιρό στρατηγική επιδίωξη.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ενόψει της ένταξης αρκετών πρώην κομμουνιστικών χωρών στην ΕΕ, οι ηγέτες της Αυστρίας πρότειναν μια ανανεωμένη συμμαχία με την Κεντρική Ευρώπη. Η προσπάθεια τελικά απέτυχε, καθώς υπονομεύτηκε από φόβους στην Πολωνία και τη Σλοβενία ότι η Βιέννη επιδίωκε να επαναφέρει την ηγεμονία της, περισσότερο από 80 χρόνια μετά την κατάρρευση της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας.

Σήμερα, προτείνει τη στενότερη συνεργασία με τη Βιέννη μια πιο ισχυρή και ευημερούσα Ουγγαρία. Οι Πολωνοί ηγέτες επίσης, με την αυξανόμενη οικονομική και στρατιωτική ισχύ της χώρας τους, δεν αισθάνονται πλέον ότι απειλούνται από αυτή την προοπτική, σύμφωνα με ειδικούς.

Οι Αυστριακοί συντηρητικοί βλέπουν επίσης μια νέα ευκαιρία τώρα που ο Όρμπαν έχει αποχωρήσει.



Πηγή: skai.gr

