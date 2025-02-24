Ο πιθανός επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς δήλωσε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι θα τον προσκαλέσει στη Γερμανία αγνοώντας το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) εις βάρος του Νετανιάχου, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία ο Νετανιάχου συνεχάρη τον Γερμανό συντηρητικό ηγέτη για την ξεκάθαρη εκλογική νίκη που εξασφάλισε η κεντροδεξιά ένωση Χριστιανοδημοκρατών και Χριστιανοκοινωνιστών (CDU/CSU), σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Μερτς είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι θα τον προσκαλούσε στη Γερμανία «περιφρονώντας τη σκανδαλώδη απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να χαρακτηρίσει τον πρωθυπουργό εγκληματία πολέμου».

Ένας εκπρόσωπος του CDU επιβεβαίωσε ότι οι δυο άνδρες επικοινώνησαν τηλεφωνικά μετά τις χθεσινές εκλογές, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει το περιεχόμενο της συνομιλίας.

Πηγή: skai.gr

