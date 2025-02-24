Π. Μαρινάκης: Σημαντική και θετική εξέλιξη η εκλογή Μερτς στη Γερμανία

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών και ερωτηθείς για το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών ανέφερε ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι μετά τη νίκη του κ. Μερτς και του κόμματος των Χριστιανοδημοκρατών που ανήκει στο ΕΛΚ. «Σημαντική και θετική εξέλιξη. Πιστεύουμε πολύ στην εμβάθυνση των σχέσεων μας με την Γερμανία. Χαιρετίζουμε το αποτέλεσμα και περιμένουμε να δούμε το σχηματισμό κυβέρνησης για να τοποθετηθούμε αναλόγως», πρόσθεσε.

Με δεδομένη την πρόσφατη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον κ. Μερτς και αν εκτιμάται ότι θα μπορούσε να κινηθεί προς την κατεύθυνση των προτάσεων του Έλληνα πρωθυπουργού για την ευρωπαϊκή άμυνα, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως οι καταιγιστικές εξελίξεις διεθνώς δικαιώνουν τις προτάσεις του κ. Μητσοτάκη με μία εκ των κορυφαίων η εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τα ελλείμματα και το νέο ταμείο. «Τα έκανε δυνατά αυτά τα επιχειρήματα η πραγματικότητα που η προσπάθεια αυτή θα οδηγήσει σε αποφάσεις και έχουμε λόγο να αισιοδοξούμε. Ότι ο επόμενος Καγκελάριος θα ανήκει στο ίδιο ευρωπαϊκό κόμμα ενισχύει την προσπάθεια να υπάρξουν αποφάσεις», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν υπάρχει ανησυχία για την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία δήλωσε πως πρέπει να μας προβληματίσει. «Είναι πολιτικό γεγονός το ποσοστό που πήρε το ακροδεξιό κόμμα. Η καλύτερη απάντηση στους ακραίους είναι οι πολίτικές που έχουν αποτέλεσμα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Η μεταναστευτική πολιτική που εφαρμόζει η Ελλάδα δείχνει το δρόμο για το πώς αντιμετωπίζονται οι κάθε λογής ακροδεξιοί. Ή το γεγονός ότι επιτέλους εκκενώνεται η μία κατάληψη μετά την άλλη στα πανεπιστήμια, το γεγονός ότι βλέπουμε πολιτική αντιμετώπισης παραβατικών σε ειδεχθή αδικήματα, δείχνει πολιτική βούληση της κυβέρνησης. Υπάρχει και οικονομικό υπόβαθρο. Σημαντικό ότι έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός αλλά πρέπει να αυξηθεί περισσότερο. Απαντήσεις δίνουν οι πολίτικές και όχι οι ταμπέλες. Η Ελλάδα κυβερνήθηκε από τους λαϊκιστές. Τους έχουμε ζήσει τους κινδύνους. Είδαμε κυβέρνηση που ενώθηκαν οι λαϊκιστές της αριστεράς με τους λαϊκιστές της άκρας δεξιάς και η Ελλάδα ήταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, στη γωνιά των διεθνών συσκέψεων», τόνισε.

Σχετικά με την ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και όσα ανέφερε περί εγγυήσεων ασφαλείας στο Κίεβο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως για τις αμυντικές η Ελλάδα έχει συνδράμει χωρίς να θέσει σε διακινδύνευση στη δική μας αμυντική επάρκεια. «Αυτό που θέλουμε είναι μια λύση για την Ουκρανία με την Ουκρανία συμμέτοχο με απώτερο στόχο την ασφάλεια και την κατάπαυση του πυρός. Ελπίζουμε το συντομότερο δυνατό να οδηγηθούμε σε μία τέτοια λύση», πρόσθεσε.

Για τις επιθέσεις σε γραφεία βουλευτών της ΝΔ ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως σε κάθε επίθεση δεν χωράει άλλο σχόλιο πέραν της καταδίκης. «Έχει δίκιο ένα μέρος των συμπολιτών μας που δεν αρκείται σε καταδίκες. Ως προς την πολιτική διάσταση είναι αυτονόητη η καταδίκη από όλα τα κόμματα χωρίς αστερίσκους και αναλύσεις. Καταδικάζουμε χωρίς να κάνουμε λοιπές διατυπώσεις. Όλα αυτά δείχνουν και τι προσπαθεί να κάνει ένα μέρος του πολιτικού συστήματος», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

Ερωτηθείς αν προβληματίζουν αυτές οι επιθέσεις ενόψει του συλλαλητηρίου, ανέφερε ότι η κυβέρνηση οφείλει να μεριμνά για την όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση της συγκέντρωσης. «Χρέος της οργανωμένης Πολιτείας είναι να προστατεύει τους πολίτες από παραβατικούς. Εμείς δεν θέλουμε να μπούμε σε διαδικασία να μιλήσουμε για προβοκάτσια. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Ας μην προδικάζουμε κάτι πριν συμβεί. Δική μας δουλειά είναι να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ασφάλεια των πολιτών. Αυτό κάνει η Ελληνική Αστυνομία που κάποιοι υβρίζουν», πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη σε όσους κατηγορούν την κυβέρνηση ότι έκανε συγκάλυψη να αντιδρά με οργή, απάντησε πως οι τελευταίοι ευθύνονται για το κλίμα τοξικότητας των τελευταίων ημερών είναι όσοι ανήκουν στην κυβέρνηση και τη ΝΔ. «Γιατί δεχόμαστε επιθέσεις και δεν επιδιώκουμε αυτό το κλίμα. Όταν σε κατηγορούν ότι είσαι δολοφόνος -τα ερωτήματα Φάμελλου καταγράφηκαν- ή ότι συγκαλύπτεις λαθρέμπορο, πρέπει να απαντάς γιατί έχεις καθήκον κυρίως απέναντι στην κοινωνία. Άλλο η οργή άλλο η βία. Υπάρχουν φορές που όλοι μας οργιζόμαστε όταν κάποιος μας συκοφαντεί. Καλό είναι ακόμα και στις χυδαίες συκοφαντίες του συνόλου των κομμάτων της αντιπολίτευσης -εντάξει ο κ. Φάμελλος το τερμάτισε- να αντιδράμε. Όταν άκουγα την κ. Κωνσταντοπούλου να πετάει λάσπη στο όνομα ενός νεκρού μηχανοδηγού, κράτησα την ψυχραιμία μου. Είναι η ακραία μορφή λάσπης. Σκεφτείτε το σχόλιο αυτό να το είχε κάνει στέλεχος της κεντροδεξιάς, να έχει κατηγορήσει νεκρό. Πόσες ερωτήσεις θα μου είχατε κάνει; Μια πολιτική αρχηγός πέταξε λάσπη σε έναν νεκρό. Πίσω από αυτόν τον άνθρωπο είναι μια οικογένεια. Θεωρώ ότι δεν δικαιούται κανείς να προσβάλει τη μνήμη ενός νεκρού. Αξίζει να προβληματιστούμε τι θα γινόταν αν δικό μας στέλεχος πρόσβαλλε τη μνήμη νεκρού. Ακόμα δίνει απάντηση και στα ερωτήματα γιατί είναι οργισμένη η κοινωνία και γιατί είναι παραπλανημένη», ανέφερε.

«Καλό είναι να μαζεύουμε την οργή μας. Αλλά οργή δεν σημαίνει βία. Η καλύτερη απάντηση είναι το επιχείρημα και χρειάζεται ψυχραιμία. Δεν είναι τρολ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Το τρολ μπορείς να το μπλοκάρεις. Είναι σημαντικό να είμαστε ψύχραιμοι. Είναι ακόμα πιο χυδαίος τρόπος να πετάξεις λάσπη μέσω ερωτημάτων. Αλλά δεν είπε αντιδράστε με βία ο κ. Γεωργιάδης. Δεν προέτρεψε σε βία», σημείωσε.

Κληθείς να σχολιάσει άλλη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη ότι αν πήγαινε στο συλλαλητήριο θα τον σκότωναν, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική ότι μέσα σε αυτές τις διαδηλώσεις υπάρχουν και μειοψηφίες που πάνε για άλλους λόγους. «Υπάρχουν και περιπτώσεις που πολιτικοί έχουν δεχθεί επιθέσεις. Δεν είπε κάτι ο κ. Γεωργιάδης που δεν τον έχουμε ζήσει. Η δική μας δουλειά είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να επιτηρηθούν αυτές οι διαδηλώσεις για να αποφευχθούν τέτοια περιστατικά. Ο κ. Γεωργιάδης περιέγραψε ίσως με υπερβολικό τρόπο κάτι το οποίο έχουμε ζήσει το παρελθόν», ανέφερε.

Σχετικά με δημοσίευμα ότι παραλείφθηκε η διαδικασία να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις με εξαίρεση των μηχανοδηγό στα Τέμπη, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως η υπόθεση είναι σε κρίσιμο στάδιο, ότι δεν μπορεί να γνωρίζει τι έγινε και τι δεν έγινε, ούτε να υιοθετήσει δημοσίευμα που ξεκινά από εικασία που δεν μπορεί να επιβεβαιώσει. «Έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, έχουμε εμπιστοσύνη στον ανακριτή. Να υψώσουμε τείχος προστασίας στους εισαγγελείς, στους δικαστές. Δεν θα μπω στη διαδικασία να σχολιάσω δημοσίευμα που αναφέρεται σε ανακριτική πράξη», επισήμανε.

«Ακούγονται διάφορα αλλά πολλά εξ αυτών, όσα είναι δικαστικού χαρακτήρα, δεν μπορούν να απαντηθούν γιατί θα καταστρατηγηθεί η μυστικότητα της διαδικασίας», πρόσθεσε.

Σχετικά με τοποθέτηση του υφυπουργού Δικαιοσύνη κ. Μπούγα, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι πρόκειται για γενική διαπίστωσή του και δεν έχει να κάνει με την κ. Αδειλίνη. «Επιτέλεσε κάτω από δύσκολες συνθήκες το καθήκον της. Δεν έβγαλε πολιτική απάντηση γιατί δεν έχει πολιτικούς αντιπάλους η δικαιοσύνη. Ένας εκ των σκοπών μεγάλου μέρους της αντιπολίτευσης είναι μέσα από την παραπληροφόρηση να οδηγηθούμε σε ένταση, σε μια έκρηξη. Δεν ήταν τυχαίο αυτό που συνέβη μετά την εύρεση της σωρού του συμπολίτη μας στη Λάρισα. Δεν ήταν τυχαία τα ερωτήματα Φάμελλου. Ήθελε να δημιουργήσει περαιτέρω όξυνση στην κοινή γνώμη. Είχε καθήκον η εισαγγελέας να δώσει στους πολίτες την αλήθεια», ανέφερε.

Σε ερώτηση αν ο κόσμος έχει παραπλανηθεί για τα Τέμπη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως η υπόθεση βρίσκεται στην ανάκριση και με δεδομένο τον όγκο της δικογραφίας, προσπαθούν οι δικαστικοί να ολοκληρώσουν τη διαδικασία για να πάμε το συντομότερο δυνατό σε δίκη, όχι βιαστικά όμως. «Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του πολίτη να συμμετάσχει σε διαδήλωση στα πλαίσια του νόμου. Το αίτημα της κοινωνίας είναι για αλήθεια και δικαιοσύνη. Άλλοι το εκφράζουν με συλλαλητήριο, άλλοι με ανάρτηση στο διαδίκτυο, άλλοι βουβά. Αυτό είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη. Είναι υγιής η αντίδραση της κοινωνίας για δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη όχι με λαϊκά δικαστήρια. Ότι την παρουσία πολλών συμπολιτών μας με αυτό το αίτημα ήδη προσπαθεί η αντιπολίτευση να την καπηλευτεί και να τη μεταφράσει σε αντικυβερνητική διαδήλωση με κομματικά χαρακτηριστικά το βλέπουμε ήδη. Αυτή είναι η εργαλειοποίηση. Την παρουσία των πολιτών, η αντιπολίτευση θα προσπαθήσει να την εργαλειοποιήσει. Γιατί η αντιπολίτευση δεν θέλει αλήθεια και δικαιοσύνη. Θέλει να πέσει ο Μητσοτάκης, θέλει το μπάχαλο, θέλει αποσταθεροποίηση. Γιατί δεν έρχεται να ζητήσει εκλογές για να έρθει άλλο κόμμα να εφαρμόσει άλλο πρόγραμμα. Το μόνο που θέλουν είναι να ρίξουν την κυβέρνηση. Αυτός είναι ο στόχος τους και αυτός είναι ο στόχος της αντιπολίτευσης - το τονίζω, όχι του κόσμου- στο συλλαλητήριο. Και στο πλαίσιο αυτού του στόχου θα προσπαθήσουν να εργαλειοποιήσουν την παρουσία του απλού κόσμου που θα πάει εκεί για δικαιοσύνη», υπογράμμισε.

Κληθείς να σχολιάσει δήλωση του κ. Ταχιάου ότι ρωσικά και φιλορωσικά κόμματα επιχειρούν την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως πίσω από τους πολίτες που θέλουν να διαδηλώσουν δεν βρίσκεται κάποιος. «Εμείς απαντάμε μόνο με στοιχεία και δεδομένα. Τέτοιο δεδομένο προς το παρόν δεν έχω», πρόσθεσε ενώ είπε ότι δεν είχε επικοινωνία με τον υφυπουργό υποδομών και μεταφορών.

Για τις προσαγωγές νέων από την αστυνομία επειδή ήθελαν να σηκώσουν πανό, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως δεν γνωρίζει το ζήτημα. «Δεν γνωρίζω τους λόγους για τους οποίους έγινε η συγκεκριμένη επιχείρηση των προσαγωγών. Πάντως στόχος εκφοβισμού από την αστυνομία δεν υπάρχει», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά δημοσίευμα στην εφημερίδα «Εστία» ότι η Γερμανία επαναπροωθεί παράνομους μετανάστες με ποινικό μητρώο στην Ελλάδα, παρέπεμψε σε ανακοίνωση του υπουργείου μετανάστευσης και ασύλου. Σημείωσε ότι το δημοσίευμα είναι ψευδές και παραπλανητικό.

Για όσα είπε σε podcast ο Γιώργος Γεραπετρίτης για τις θαλάσσιες ζώνες, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι για να πάμε στη Χάγη πρέπει να συμφωνηθεί η ατζέντα. «Εμείς δεν πρόκειται να πάμε στη Χάγη για άλλο θέμα πέραν της μίας και μοναδικής διαφοράς με την Τουρκία που είναι ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Δεν πρόκειται να συζητηθεί το οποιοδήποτε άλλο. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν είμαστε κοντά σε κάτι τέτοιο. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να κάνει ποτέ εκπτώσεις σε ζητήματα κυριαρχίας, σε κόκκινες γραμμές», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

