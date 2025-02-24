Ο Ντόναλντ Τραμπ διόρισε στη θέση του υποδιευθυντή του FBI τον Νταν Μποντζίνο, πρώην αστυνομικό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ένας συντηρητικός σχολιαστής με επιρροή, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του δικτύου του Truth Social.

«Ο Νταν Μποντζίνο, ένας άνδρας προικισμένος με απίστευτη αγάπη και απίστευτο πάθος για τη χώρα μας, διορίζεται νέος υποδιευθυντής του FBI», γράφει ο Ντόναλντ Τραμπ σε μήνυμά του που δημοσιοποίησε μέσω του δικτύου αυτού την περασμένη νύκτα.

«Ο Νταν έχει πτυχίο ψυχολογίας από το City University της Νέας Υόρκης και MBA από το Penn State. Ήταν μέλος της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Νέας Υόρκης (...) ένας πολύ σεβαστός πράκτορας της Secret Service (Μυστικής Υπηρεσίας) των Ηνωμένων Πολιτειών, και είναι τώρα ένας από τους παραγωγούς podcast με τη μεγαλύτερη απήχηση στη χώρα, κάτι που είναι έτοιμος να απαρνηθεί για να υπηρετήσει», γράφει ακόμα ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο Νταν Μποντζίνο, 50 ετών, ήταν για δύο χρόνια αστυνομικός της Νέας Υόρκης πριν ενταχθεί το 1999 στη Secret Service, μονάδα που είναι αρμόδια να προστατεύει τις υψηλές προσωπικότητες και στους κόλπους της οποίας εργάσθηκε κυρίως στην ομάδα που ήταν αρμόδια για την προστασία του προέδρου στη διάρκεια των θητειών των πρώην προέδρων Τζορτζ Ου. Μπους και Μπαράκ Ομπάμα, αναφέρει ο αμερικανικός Τύπος.

Έγινε γνωστός τα τελευταία χρόνια ως συντηρητικός σχολιαστής με μεγάλη επιρροή, παρουσιάζοντας διάφορες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές και ένα πολύ δημοφιλές podcast, το Dan Bongino Show, που αριθμεί εκατομμύρια ακροατές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επανειλημμένα υποψήφιος σε εκλογικές αναμετρήσεις χωρίς να κερδίσει καμιά, ο Νταν Μποντζίνο κατηγορήθηκε στο παρελθόν ότι διαδίδει ψευδείς πληροφορίες και διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, υπογραμμίζει το αμερικανικό περιοδικό Time.

Αυτή η νέα ανακοίνωση ακολουθεί το διορισμό, την Πέμπτη, επικεφαλής του FBI του Κας Πατέλ, ένθερμου υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αμφισβητείται έντονα από τους δημοκρατικούς επειδή υπερασπίσθηκε τους εισβολείς στο Καπιτώλιο, καθώς και για την υποστήριξη που έχει εκφράσει κατά το παρελθόν στην ακροδεξιά συνωμοσιολογική κίνηση QAnon.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

