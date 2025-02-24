Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο Παρίσι, με μια 18χρονη Αμερικανίδα τουρίστρια να γεννά το μωρό της σε ξενοδοχείο και στη συνέχεια να το πετάει από το παράθυρο.

Η 18χρονη φέρεται να πέταξε το μωρό της από τον δεύτερο όροφο του ξενοδοχείου Ibis Style, μαζί με τον ομφάλιο λώρο, όπως ανέφεραν οι Αρχές και σύμφωνα με την Daily Mail.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετέφεραν το νεογέννητο στο νοσοκομείο και η εισαγγελία του Παρισιού δήλωσε στη Le Parisien ότι το μωρό δεν επέζησε από την πτώση και υπέκυψε στα τραύματά του, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία.

Η 18χρονη ήταν στο Παρίσι με παρέα, όπως έγινε γνωστό. Συνελήφθη και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε επέμβαση, μετά τον τοκετό.

Δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που την οδήγησαν στην αποτρόπαια αυτή πράξη.

Πηγή: skai.gr

