Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν συνεχάρη την επικεφαλής της γερμανικής άκρας δεξιάς Αλίς Βάιντελ μετά τις χθεσινές εκλογές, όχι όμως και τον νικητή των εκλογών και πιθανό επόμενο καγκελάριο, τον ηγέτη της συντηρητικής αντιπολίτευσης Φρίντριχ Μερτς.

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) της Βάιντελ σημείωσε μεγάλα κέρδη και κατέλαβε τη δεύτερη θέση, όμως παρέμεινε σαφώς πίσω από τους κεντροδεξιούς Χριστιανοδημοκράτες (CDU) του Μερτς και του αδελφού τους βαυαρικού κόμματος της Χριστιανικής Κοινωνικής Ένωσης (CSU).

«Ο λαός της Γερμανίας ψήφισε για αλλαγή σε τεράστιους αριθμούς», έγραψε σε ανάρτησή του στο X ο Ούγγρος δεξιός λαϊκιστής πρωθυπουργός. «Θέλω να συγχαρώ την Αλίς Βάιντελ επειδή διπλασίασε το μερίδιο ψήφων της AfD».

Το κόμμα Fidesz του Ορμπάν αποχώρησε το 2021 από το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), στο οποίο οι CDU και CSU διαδραματίζουν κορυφαίους ρόλους, έπειτα από κατηγορίες περί διάλυσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στην Ουγγαρία.

Το Fidesz δεν έχει επίσημες κομματικές σχέσεις με την AfD, ούτε το γερμανικό ακροδεξιό κόμμα είναι μέλος της ιδρυθείσας από τον Όρμπαν δεξιάς λαϊκιστικής ομάδας Πατριώτες για την Ευρώπη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Εντούτοις ο Ούγγρος πρωθυπουργός επεδίωξε πρόσφατα στενότερη επαφή με την Βάιντελ.

Στις 12 Φεβρουαρίου υποδέχθηκε την επικεφαλής της AfD στην επίσημη κατοικία του στη Βουδαπέστη με μια τελετή που θα άρμοζε σε επίσημη κρατική επίσκεψη και ουγγρικά μέσα ενημέρωσης, που ελέγχονται από συμμάχους του Όρμπαν, αναφέρονται εδώ και καιρό στην AfD με κολακευτικούς όρους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.