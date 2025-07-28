Πληθαίνουν οι φωνές των Ευρωπαίων ηγετών τις τελευταίες ώρες που παρά την αρχική τους αισιοδοξία για την εμπορική συμφωνία που σύναψε η ΕΕ με τις ΗΠΑ, προειδοποιούν τώρα ότι θα έχει αρνητικό αντίκτυπο τόσο για τη Γηραιά Ήπειρο όσο και για την Αμερική.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, αν και ήταν από τους πρώτους που εξέφρασε δημοσίως την ικανοποίησή του χθες, Κυριακή για τη συμφωνία χαρακτηρίζοντάς την «θετικό γεγονός» καθώς όπως είπε απετράπη η επαπειλούμενη κλιμάκωση της εμπορικής διένεξης, η οποία θα έπληττε σκληρά τη γερμανική οικονομία, προειδοποίησε σήμερα ότι η εξέλιξη αυτή θα έχει σοβαρές συνέπειες για την ΕΕ. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει «σημαντικές ζημίες» από τους νέους δασμούς των ΗΠΑ, παρόλο που παραδέχτηκε ότι το μπλοκ «δεν θα μπορούσε να περιμένει να πετύχει περισσότερα» από τις συνομιλίες με τον Τραμπ.

Πρόσθεσε, ότι «οι αρνητικές επιπτώσεις» δεν θα περιοριστούν μόνο στη Γερμανία και την Ευρώπη, αλλά θα δούμε τις επιπτώσεις αυτής της εμπορικής πολιτικής και στην Αμερική», ανέφερε το AFP.

Ιρλανδία: «Ατελής η συμφωνία»

Τα σχόλιά του έρχονται λίγες ώρες αφότου ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μάικλ Μάρτιν δήλωσε ότι η συμφωνία, όσο ατελής κι αν ήταν, απέτρεψε έναν εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ. Ωστόσο, υποστήριξε ότι στην πραγματικότητα κανείς δεν τους υποδέχτηκε με «ανοιχτές αγκάλες».

«Κανείς δεν καλωσορίζει τους δασμούς με ανοιχτές αγκάλες. Νομίζω ότι έχουμε δηλώσει με συνέπεια ότι δεν συμφωνούμε με τους δασμούς, ότι προτιμούμε να μην υπάρχουν δασμοί, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα», είπε σε σχόλια που μετέδωσε το RTÉ.

Οργή από τη Γαλλία

Δεν έλειψαν όμως οι γκρίνιες για τη συμφωνία και από τη Γαλλία. Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού έκανε λόγο για μια «μαύρη ημέρα» για την Ευρώπη ενώ για κινδύνους που ελλοχεύουν από τη συμφωνία μίλησε ο υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της χώρας, Μπενζαμέν Χαντάντ.

«Ας είμαστε σαφείς: η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική και δεν μπορεί να είναι διαρκής», έκρινε ο κ. Χαντάντ, τονίζοντας πως η Ουάσιγκτον «έκανε την επιλογή του οικονομικού εξαναγκασμού περιφρονώντας πλήρως τους κανόνες του ΠΟΕ». «Πρέπει αντλήσουμε γρήγορα συμπεράσματα ή θα κινδυνεύσουμε να χαθούμε», πρόσθεσε.

Και ο Γάλλος υπουργός Βιομηχανίας Μαρκ Φερατσί έκρινε πως «αυτή η ιστορία δεν τέλειωσε», εκτιμώντας πως θα χρειαστούν κι άλλες συνομιλίες, διάρκειας εβδομάδων ή ακόμη και μηνών, προτού η συμφωνία οριστικοποιηθεί επίσημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.