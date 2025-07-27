Οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία μιλώντας στους δημοσιογράφους στο γκολφ θέρετρό του στο Turnberry της Σκωτίας, αμέσως μετά τη σύντομη συνάντησή του με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Καταλήξαμε σε συμφωνία. Είναι μια καλή συμφωνία για όλους», δήλωσε ο Τραμπ. «Θα μας φέρει πιο κοντά... είναι μια συνεργασία, κατά μία έννοια», πρόσθεσε. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την χαρακτήρισε επίσης «τεράστια συμφωνία», η οποία επιτεύχθηκε μετά από «σκληρές διαπραγματεύσεις».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι δασμοί που θα επιβληθούν στα ευρωπαϊκά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ θα ανέλθουν στο 15%. Οι δασμοί στον χάλυβα και το αλουμίνιο «παραμένουν ως έχουν» πρόσθεσε. Η ΕΕ θα αγοράσει από τις ΗΠΑ στρατιωτικό εξοπλισμό, ενέργεια ύψους 750 δισ. δολαρίων και θα κάνει επενδύσεις ύψους 600 δισ. δολαρίων, τόνισε. Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε στη συνέχεια συγχαρητήρια για τη συμφωνία. «Η συμφωνία με την ΕΕ είναι η μεγαλύτερη συμφωνία που έχει γίνει ποτέ», τόνισε ο Τραμπ. «Οι δασμοί 15% περιλαμβάνουν και τα αυτοκίνητα».

Συνεχίζοντας, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η συμφωνία με την ΕΕ «θα είναι σπουδαία για τα αυτοκίνητα» ενώ πρόσθεσε ότι θα υπάρξει μεγάλος αντίκτυπος στη γεωργία. «Εξετάζονται συμφωνίες με τρεις έως τέσσερις άλλες χώρες. Οι περισσότερες άλλες συμφωνίες θα έχουν συγκεκριμένο δασμολογικό συντελεστή. Οι χώρες πιθανότατα θα λάβουν επιστολή διευκρίνισης ή επιβεβαίωσης αυτή την εβδομάδα.

«Η εμπορική συμφωνία θα φέρει σταθερότητα», δήλωσε η Φον Ντερ Λάιεν από τη μεριά της.

«Η σημερινή συμφωνία επιτυγχάνει βεβαιότητα σε αβέβαιους καιρούς», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, σε δηλώσεις της λίγο μετά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο Τέρνμπερι της Σκωτίας. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η συμφωνία που επετεύχθη «προσφέρει σταθερότητα και προβλεψιμότητα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού» και υπογράμμισε, ότι πρόκειται για μια συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο, με εμπορικές συναλλαγές ύψους 1,6 τρισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

«Μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, αυτό είναι το δεύτερο δομικό στοιχείο που επιβεβαιώνει τη διατλαντική συνεργασία», πρόσθεσε η πρόεδρος της Επιτροπής.

Ειδικότερα, αναφερόμενη στις λεπτομέρειες της εμπορικής συμφωνίας, η Φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι προβλέπεται ένας «ενιαίος δασμολογικός συντελεστής 15%» για τη συντριπτική πλειοψηφία των εξαγωγών της ΕΕ, ο οποίος ισχύει στους περισσότερους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, των ημιαγωγών και των φαρμακευτικών προϊόντων.

Επιπλέον, ανέφερε ότι συμφωνήθηκαν μηδενικοί δασμοί σε μια σειρά στρατηγικών προϊόντων: σε όλα τα αεροσκάφη και τα εξαρτήματά τους, σε ορισμένα χημικά, ορισμένα γενόσημα φάρμακα, σε ημιαγωγούς, σε ορισμένα γεωργικά προϊόντα, σε φυσικούς πόρους και κρίσιμες πρώτες ύλες. «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να προσθέσουμε περισσότερα προϊόντα σε αυτόν τον κατάλογο», σημείωσε η Φον ντερ Λάιεν.

Όσον αφορά τον χάλυβα και το αλουμίνιο, η φον ντερ Λάιεν είπε ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν την κοινή εξωτερική πρόκληση της παγκόσμιας υπερβάλλουσας παραγωγικής ικανότητας και θα συνεργαστούν για να διασφαλίσουν τον δίκαιο παγκόσμιο ανταγωνισμό και να μειώσουν τα εμπόδια μεταξύ τους. Οι δασμοί θα μειωθούν και θα τεθεί σε εφαρμογή ένα σύστημα ποσοστώσεων.

Τέλος, η Φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι συμφωνήθηκε να αυξηθεί η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ στον τομέα της ενέργειας. «Οι αγορές αμερικανικών ενεργειακών προϊόντων θα διαφοροποιήσουν τις πηγές εφοδιασμού μας και θα συμβάλουν στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης», τόνισε, ενώ πρόσθεσε ότι το ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο θα αντικατασταθεί με σημαντικές αγορές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η πρόεδρος της Κομισιόν ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο, «για την προσωπική του δέσμευση και την ηγεσία του στην επίτευξη αυτής της σημαντικής επιτυχίας», λέγοντας πως είναι « ένας σκληρός αλλά ικανός διαπραγματευτής».

Ερωτηθείσα για τη συνάντησή της με τον Αμερικανό Πρόεδρο που διήρκησε περίπου μία ώρα, η πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι οι συνομιλίες ήταν «δύσκολες» και «δίκαιες», αλλά κυρίως «δύσκολες» και χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «καλό» και «ικανοποιητικό». Παραδέχτηκε ότι οι τελωνειακοί δασμοί 15% είναι σίγουρα μια πρόκληση για ορισμένους, αλλά διατηροόυν την πρόσβαση στην αμερικανική αγορά. Σημείωσε, τέλος, ότι η ΕΕ προσπαθεί να ανοίξει νέες αγορές για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ακόμη ότι η συμφωνία δεν περιλαμβάνει καμία απόφαση σχετικά με τον τομέα των αλκοολούχων ποτών. Είπε στους δημοσιογράφους ότι ο τομέας των αλκοολούχων ποτών ήταν ένας από τους τομείς για τους οποίους θα έπρεπε να εξεταστούν εξονυχιστικά οι λεπτομέρειες της συμφωνίας τις επόμενες εβδομάδες.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με την εμπορική συμφωνία θα γνωστοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες, τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Οι δύο αντιπροσωπείες χειροκρότησαν όταν οι ηγέτες τους αντάλλαξαν χειραψία, δύο φορές. Η συμφωνία, οι λεπτομέρειες της οποίας δεν είναι ακόμη γνωστές, θα πρέπει να επικυρωθεί από τις χώρες μέλη της ΕΕ. Οι μόνιμοι πρεσβευτές τους, που βρίσκονται στη Γροιλανδία, ενημερώθηκαν το πρωί για τις τελευταίες εξελίξεις και θα συνεδριάσουν για να την επικυρώσουν.

Η συμφωνία θα προσφέρει ευπρόσδεκτη σαφήνεια στις εταιρείες της ΕΕ, σημειώνει το πρακτορείο Reuters. Ωστόσο, ο δασμός 15% θα θεωρηθεί από πολλούς στην Ευρώπη ως ένα ανεπαρκές αποτέλεσμα σε σύγκριση με τον αρχικό ευρωπαϊκό στόχο για μια συμφωνία μηδενικών δασμών, αν και είναι καλύτερος δασμός από την απειλή του 30%.

Ο Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει να αναδιατάξει την παγκόσμια οικονομία και να μειώσει τα εμπορικά ελλείμματα των ΗΠΑ, έχει μέχρι στιγμής συνάψει συμφωνίες με τη Βρετανία, την Ιαπωνία, την Ινδονησία και το Βιετνάμ, αν και η κυβέρνησή του δεν κατάφερε να τηρήσει την υπόσχεσή της για «90 συμφωνίες σε 90 ημέρες». Ο Τραμπ είχε επανειλημμένα ασκήσει κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι «δημιουργήθηκε για να βλάψει τις ΗΠΑ» στον τομέα του εμπορίου.

Το κύριο πρόβλημα για τον ίδιο είναι το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ έναντι της ΕΕ, το οποίο το 2024 έφτασε τα 235 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Η ΕΕ επισημαίνει το πλεόνασμα των ΗΠΑ στον τομέα των υπηρεσιών, το οποίο, όπως υποστηρίζει, αντισταθμίζει εν μέρει το έλλειμμα.

Για τις ΗΠΑ, έπεται η Κίνα

Ανακοινώνοντας τη συμφωνία με την ΕΕ, αμέσως μετά από εκείνες των προηγούμενων ημερών με την Ιαπωνία, το Βιετνάμ, τις Φιλιππίνες και την Ινδονησία, μήπως ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθούσε να εκτρέψει την προσοχή από την υπόθεση του Τζέφρι Έπστιν που έχει επανέλθει στην επικαιρότητα; Ένας δημοσιογράφος έθεσε ευθέως το ερώτημα στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο. «Μου κάνετε πλάκα; Δεν έχει καμία σχέση. Μόνο εσείς το σκέφτεστε αυτό, σήμερα που είναι μια καλή ημέρα για την ευρωπαϊκή οικονομία και την αμερικανική οικονομία», απάντησε ξερά ο Τραμπ.

Αύριο, θα είναι η σειρά της Κίνας και οι διαπραγματευτές των δύο χωρών θα προσπαθήσουν να αποφύγουν μια νέα κλιμάκωση, στη συνάντηση που θα έχουν στη Στοκχόλμη.

