Γαλλία: Τουλάχιστον 4 νεκροί από φωτιά σε ξενώνα ανθρώπων με νοητική αναπηρία

Τέσσερις νεκροί και ένας αγνοούμενος είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε ξενώνα όπου διέμεναν άνθρωποι με νοητική αναπηρία στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Au moins quatre personnes sont mortes dans la nuit de dimanche à ce lundi après l’incendie dans la nuit d’un gîte accueillant des adultes handicapés à Montmoreau en Charente.



Pour l’heure, les circonstances restent floues.



Τον τόπο της πυρκαγιάς στην περιοχή Μονμορό, νότια της πόλης Ανγκουλέμ, επισκέφθηκε η Σαρλότ Παρμεντιέ-Λεκόκ, υπουργός αρμόδια για ΑμεΑ, η οποία διευκρίνισε πως η ιδιοκτήτρια του ξενώνα και τρεις ένοικοι εντοπίστηκαν νεκροί.

Οι πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο περίπου 20 λεπτά αφότου ειδοποιήθηκαν, γύρω στις 04:30 (τοπική ώρα, 07:30 στην Ελλάδα). Ο Ζαν-Σαρλ Ζομπάρ, εκπρόσωπος της νομαρχίας Σαράντ, είπε ότι πυροσβέστες έβγαλαν αρχικά από το φλεγόμενο κτίριο έναν άνθρωπο χωρίς τις αισθήσεις του, ο οποίος έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Δύο πτώματα βρέθηκαν αργότερα στα ερείπια και άλλο ένα το απόγευμα, είπε σε συνέντευξη Τύπου.

Συνολικά 85 πυροσβέστες με 24 οχήματα κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς. Εξαιτίας της πυρκαγιάς τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, εκ των οποίων ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Στον συγκεκριμένο ξενώνα βρίσκονταν 14 ενήλικοι, ηλικίας 20 έως 75 ετών: οκτώ άνθρωποι με νοητική αναπηρία, τέσσερις συνοδοί και οι δύο ιδιοκτήτες.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Η τραγωδία σημειώθηκε σχεδόν δυο χρόνια μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε παλιό αχυρώνα που είχε μετατραπεί σε ξενώνα για ΑμεΑ στο Βιντζενάιμ της ανατολικής Γαλλίας, προκαλώντας τον θάνατο 11 ανθρώπων.

