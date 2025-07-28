Γκρίνια στην ΕΕ για την εμπορική συμφωνία με Τραμπ – Για «μαύρη ημέρα» μιλά ο Μπαϊρού

Οργή εκφράζει η Γαλλία για την εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΗΠΑ, με τον Γάλλο πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού να κάνει λόγο για μια «μαύρη ημέρα» για την Ευρώπη.

«Είναι μια μαύρη μέρα όταν μια συμμαχία ελεύθερων λαών, ενωμένη για να διεκδικήσει τις αξίες της και να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, υποτάσσεται», έγραψε ο Μπαϊρού στο X.

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι αμερικανικοί δασμοί στα ευρωπαϊκά προϊόντα θα ανέρχονται στο 15% παρέχει «προσωρινή σταθερότητα» μεν, αλλά παραμένει «ετεροβαρής», εκτίμησε και ο Μπενζαμέν Χαντάντ, υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας, προειδοποιώντας για τους κινδύνους. Οι Ευρωπαίοι να υποστούν πολύ βαριές απώλειες αν «δεν ξυπνήσουν», τόνισε.

Ο κ. Χαντάντ εξέφρασε ικανοποίηση διότι η συμφωνία εξαιρεί «τομείς-κλειδιά της γαλλικής οικονομίας (αεροναυτική, οινοπνευματώδη, φάρμακα)», αποκλείει «οποιαδήποτε παραχώρηση στους ευαίσθητους αγροτικούς τομείς μας» και «διατηρεί» αλώβητους «ευρωπαϊκούς κανονισμούς για ζητήματα όπως η πληροφορική και η υγεία».

«Όμως ας είμαστε σαφείς: η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική και δεν μπορεί να είναι διαρκής», έκρινε ο κ. Χαντάντ, τονίζοντας πως η Ουάσιγκτον «έκανε την επιλογή του οικονομικού εξαναγκασμού περιφρονώντας πλήρως τους κανόνες του ΠΟΕ». «Πρέπει αντλήσουμε γρήγορα συμπεράσματα ή θα κινδυνεύσουμε να χαθούμε», πρόσθεσε.

Και ο Γάλλος υπουργός Βιομηχανίας Μαρκ Φερατσί έκρινε πως «αυτή η ιστορία δεν τέλειωσε», εκτιμώντας πως θα χρειαστούν κι άλλες συνομιλίες, διάρκειας εβδομάδων ή ακόμη και μηνών, προτού η συμφωνία οριστικοποιηθεί επίσημα.

Αντίστοιχα, η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν χαρακτήρισε τη συμφωνία «πολιτικό, οικονομικό και ηθικό φιάσκο» που δείχνει ότι «η εθνική κυριαρχία συνθλίβεται υπό το βάρος της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών». «Δεν μου αρέσει αυτό που θα πω, αλλά έχει δίκιο (η Λεπέν)» ανέφερε στο Politico αξιωματούχος του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών.

Όσον αφορά τον Εμανουέλ Μακρόν, η σιωπή του μεταφράζεται επίσης ως δυσαρέσκεια.

Γερμανία: Πρόκληση για τις επιχειρήσεις το 15%

Με τη σειρά της η Γερμανίδα υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι η εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τις ΗΠΑ παρέχει ασφάλεια στους δύσκολους αυτούς καιρούς αλλά παραδέχτηκε πως ο δασμολογικός συντελεστής του 15% θα αποτελέσει πρόκληση για τις επιχειρήσεις.

Επίσης, η γερμανική κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι απαραίτητες περαιτέρω διαπραγματεύσεις, δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης τη Δευτέρα. «Δεν είναι μυστικό ότι στον τομέα του χάλυβα και του αλουμινίου... θεωρούμε απαραίτητες περαιτέρω διαπραγματεύσεις», σημείωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Πρόσθεσε ότι οι λεπτομέρειες της συμφωνίας πρέπει να διευθετηθούν και ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η γερμανική κυβέρνηση είναι πλέον πλήρως αφοσιωμένες σε αυτό».

Από την άλλη, ο Γερμανός καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε την ικανοποίησή του λέγοντας πως «αποφεύχθηκε μια αχρείαστη κλιμάκωση των διατλαντικών σχέσεων». Ωστόσο, οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες εμφανίζονται επιφυλακτικές, καθώς ο δασμός 15% θεωρείται υψηλός.

Μελόνι: Θετικό που επιτεύχθηκε συμφωνία με τις ΗΠΑ, αλλά πρέπει να δω τις λεπτομέρειες

Στο ίδιο κλίμα με τον Μερτς είναι και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι η οποία τόνισε ότι «οι Βρυξέλλες και κράτη-μέλη απέφυγαν την παγίδα εκείνων που επιδίωκαν μετωπική σύγκρουση» με τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, τόνισε πως δεν μπορεί να κρίνει αναλυτικά το περιεχόμενο της συμφωνίας καθώς δεν έχει δει τις λεπτομέρειες.

Νωρίτερα, πηγές της ιταλικής κυβέρνησης υποστήριζαν ότι κύριος στόχος τους ήταν να αυξηθούν τα προϊόντα και οι τομείς που θα εξαιρεθούν από τους δασμούς, με ιδιαίτερη αναφορά στη μόδα, στις εξαγωγές τροφίμων και των μηχανικών εξαρτημάτων.

Πρωθυπουργός του Βελγίου: Ένα πράγμα είναι σαφές: είναι στιγμή για ανακούφιση, όχι πανηγυρισμούς

«Καθώς περιμένουμε τις πλήρεις λεπτομέρειες της νέας εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ, ένα πράγμα είναι σαφές: είναι στιγμή για ανακούφιση, όχι πανηγυρισμούς», δήλωσε μέσω του Χ ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βεβέρ. «Οι δασμοί θα αυξηθούν σε πολλούς τομείς και ορισμένα ερωτήματα-κλειδιά παραμένουν αναπάντητα».

Ο Σάντσεθ υποστηρίζει τη συμφωνία, αλλά «χωρίς ενθουσιασμό»

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι εκτιμά την εποικοδομητική προσπάθεια της Κομισιόν για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ και υποστηρίζει τη συμφωνία, αλλά «χωρίς ενθουσιασμό».

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναρωτιούνται να πρέπει να χαρούν ή να λυπηθούν

Στο μεταξύ, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναρωτιούνται να πρέπει να χαρούν ή να λυπηθούν με την συμφωνία.

«Όσοι περιμένουν τυφώνα, είναι ευγνώμονες με την καταιγίδα», δήλωσε ο Wolfgang Große Entrup, επικεφαλής του Συνδέσμου Χημικής Βιομηχανίας της Γερμανίας (VCI). «Αποφεύχθηκε η περαιτέρω κλιμάκωση. Ωστόσο, το τίμημα είναι υψηλό και για τις δύο πλευρές. Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές χάνουν σε ανταγωνιστικότητα. Οι Αμερικανοί καταναλωτές πληρώνουν τους δασμούς».

