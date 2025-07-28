Μερτς: Νέα αερογέφυρα για ανθρωπιστική βοήθειας στη Γάζα

Η Γερμανία θα συμμετάσχει από κοινού με την Ιορδανία σε νέα από αέρος παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος ζήτησε εκ νέου από την κυβέρνηση του Ισραήλ να λάβει μέτρα για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης.

«Θέλουμε να τερματίσουμε το συντομότερο δυνατό την ανθρωπιστικού χαρακτήρα οδύνη του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα», δήλωσε ο κ. Μερτς μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του ομοσπονδιακού συμβουλίου ασφαλείας και κάλεσε την ισραηλινή κυβέρνηση «να κάνει περισσότερα» για τον κόσμο που υποφέρει. «Το Ισραήλ πρέπει να βελτιώσει άμεσα την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας», τόνισε.

«Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε τι συμβαίνει τώρα. Ταυτόχρονα, έχουμε επίγνωση ότι πρόκειται μόνο για μια μικρή βοήθεια», πρόσθεσε ο κ. Μερτς αναφερόμενος στην αερογέφυρα και υπογράμμισε ότι το Βερολίνο θέλει να δώσει ιδιαίτερο βάρος στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός. «Πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα κανάλια επικοινωνίας, προκειμένου να αυξηθεί η πίεση στη Χαμάς. Η Χαμάς πρέπει επίσης να απελευθερώσει επιτέλους όλους τους ομήρους που απήγαγε κατά την επίθεσή της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Ανάμεσά τους βρίσκονται και Γερμανοί πολίτες και για την γερμανική κυβέρνηση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η σκληρή και απάνθρωπη τρομοκρατία της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 πυροδότησε τις μάχες στη Γάζα», είπε χαρακτηριστικά ο Φρίντριχ Μερτς και ανέδειξε την ανάγκη «να δοθεί στους ανθρώπους της περιοχής η ευκαιρία να ζήσουν μαζί, σε καθεστώς ειρήνης και ελευθερίας», επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι «σε αυτό θα πρέπει να συμβάλει και το Ισραήλ». Ο καγκελάριος ζήτησε αφενός να μην υπάρξουν νέες απελάσεις από τη Λωρίδα της Γάζας και αφετέρου να τερματιστεί η πολιτική εποικισμού στη Δυτική Όχθη. Σημείωσε μάλιστα ότι θα έχει ήδη απόψε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

