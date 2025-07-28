Χάος και πανικός προκλήθηκε στο καζίνο Reno στη Νεβάδα των ΗΠΑ τη Δευτέρα το πρωί, όταν άνδρας άνοιξε πυρ τραυματίζοντας πολλούς ανθρώπους, όπως ανέφερε η αστυνομία.

Οι πρώτοι πυροβολισμοί ακούστηκαν έξω από το καζίνο. Ακολούθως, ο δράστης κινήθηκε προς το εσωτερικό των εγκαταστάσεων, όπου συνέχισε τη δράση του.

Η αστυνομία ενημερώθηκε αμέσως και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, ο δράστης συνελήφθη.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας στη Νεβάδα αναφέρθηκε σε «πολλούς τραυματίες», ωστόσο δεν έδωσε συγκεκριμένο αριθμό.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, υπάρχουν τουλάχιστον δύο νεκροί.

Πηγή: skai.gr

