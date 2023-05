Ο Μεντβέντεφ «πανηγυρίζει» για το Μπαχμούτ - Η απάντηση τρολάρισμα στον Ίλον Μασκ 

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ δεν ξεχνάει απ’ ό,τι φαίνεται. Ο Ίλον Μασκ είχε ρωτήσει τον Μεντβέντεφ στο Twitter τον Οκτώβριο του 2022 «παρεμπιπτόντως πώς πάει στο Μπαχμούτ;», και ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας απάντησε εκ νέου… σήμερα.



«Με έχεις ρωτήσει για το Μπαχμούτ… Έλα να δεις μόνος σου!» δήλωσε ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Ρωσίας, μια απάντηση που εκλαμβάνεται σαν τρολάρισμα στο τρολάρισμα του CEO της Tesla και του Twitter, καθώς σήμερα Σάββατο το «αφεντικό» της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν υποστήριξε ότι η πόλη της ανατολικής Ουκρανίας βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο της παραστρατιωτικής οργάνωσης. Ο Μεντβέντεφ δείχνει να «πανηγυρίζει» για τη ρωσική κατάληψη του Μπαχμούτ, παρότι το Κίεβο έχει διαψεύσει την είδηση.

@elonmusk, you've asked me about Bakhmut... Come and see for yourself!