Ο Λευκός Οίκος "λαμβάνει σοβαρά υπόψη" την απειλή της εκτέλεσης ομήρων από τη Χαμάς Κόσμος 18:30, 10.10.2023

Οι ΗΠΑ δεν θέλουν να σκοτώνονται άμαχοι στη Γάζα ή στο Ισραήλ, λέει ο ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ Τζον Κίρμπι