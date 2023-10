Ο μυστηριώδης ουρανοξύστης χωρίς παράθυρα στην Νέα Υόρκη – Viral video

Περισσότεροι από 6 εκατομμύρια χρήστες του Χ (πρώην Twitter) έχουν δει από χθες ένα viral video με έναν 29οροφο κτίριο χωρίς παράθυρα στην Νέα Υόρκη.

Έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους πιο περίεργους και εμβληματικούς ουρανοξύστες της πόλης, αλλά ελάχιστες πληροφορίες έχουν δημοσιευτεί για τον σκοπό του.

Σε αντίθεση με τα πολλά γειτονικά κτίρια κατοικιών και γραφείων, είναι αδύνατο να ρίξετε μια ματιά στο εσωτερικό του. Πιστό στα αρχικά σχέδια των σχεδιαστών, δεν υπάρχουν παράθυρα και το κτίριο δεν φωτίζεται.

Τη νύχτα γίνεται μια γιγάντια σκιά που αναμειγνύεται με το σκοτάδι ενώ οι μεγάλες τετράγωνες οπές του εκπέμπουν ένα ξεχωριστό, θαμπό βουητό που συχνά πνίγεται από τον ήχο της διερχόμενης κυκλοφορίας και τις σειρήνες της πόλης.

