Μετά από εβδομάδες άρνησης να απαντήσει στην ερώτηση, ο Λευκός Οίκος αποκάλυψε την Τρίτη την ταυτότητα της εν ενεργεία διαχειρίστριας του Department of Government Efficiency (DOGE), μιας ελάχιστα γνωστής πρώην συμβούλου τεχνολογίας και υγειονομικής περίθαλψης, ονόματι Amy Gleason (Έιμι Γκλίσον).

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει πιεστεί επανειλημμένα να κατονομάσει το άτομο που είναι επίσημα υπεύθυνο για το DOGE, αφού είπε σε δικαστήριο αυτό το μήνα ότι ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, τον οποίο ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όρισε ως υπεύθυνο, δεν έχει καμία εξουσία για το πρόγραμμα μείωσης του κόστους.

Εναντίον του ρόλου του Μασκ έχουν κατατεθεί αγωγές που αμφισβητούν τη νομιμότητα των κινήσεων της DOGE, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασής του σε ευαίσθητα κρατικά συστήματα πληρωμών.

Σε δικαστική κατάθεση νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Λευκός Οίκος είπε ότι ο Μασκ ήταν υπάλληλος του Λευκού Οίκου και ανώτερος σύμβουλος του προέδρου. Η διοίκηση είπε ότι ο Μασκ είναι ένας άμισθος «ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος», πράγμα που σημαίνει ότι ο ρόλος του είναι προσωρινός.

Amy Gleason

Η Γκλίσον, επίσης πρώην αξιωματούχος της Ψηφιακής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, υπηρέτησε στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ. Μετά την ορκωμοσία του Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου, η Ψηφιακή Υπηρεσία μετονομάστηκε σε DOGE και έχει προχωρήσει σε χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας, με σκοπό τη μείωση των εξόδων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε ότι η Γκλίσον ενήργησε ως σύνδεσμος με άλλες υπηρεσίες. Δεν ήταν αμέσως ξεκάθαρο αν τώρα της ανατέθηκε η θέση στο DOGE ή την κρατούσε για αρκετό καιρό.

Το προφίλ της στο LinkedIn λέει ότι εργάζεται ως ανώτερη σύμβουλος από τον περασμένο μήνα. Η Γκλίσον δεν απάντησε αμέσως σε μήνυμα που στάλθηκε μέσω του ιστότοπου από το Reuters.

Πρώην υπάλληλος του USDS είπε στο Reuters ότι η Γκλίσον επέστρεψε στο πρακτορείο ενόψει της ορκωμοσίας του Τραμπ ως μέρος μιας προσπάθειας να εξομαλύνει τη μετάβαση.

Το εκτελεστικό διάταγμα για την ίδρυση του DOGE ανέφερε ότι ως διαχειριστής ορίζεται η Επιτελάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς.

Το προφίλ της Γκλίσον στο LinkedIn δείχνει επίσης ότι έχει εργαστεί ως ανεξάρτητη σύμβουλος και υπεύθυνος προϊόντων σε μια εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων υγείας και έναν αγροτικό οργανισμό υγειονομικής περίθαλψης.

Πηγή: reuters.com

