Αεροσκάφος των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη χθες Τρίτη κοντά στην πρωτεύουσα Χαρτούμ και μη κυβερνητική οργάνωση αναφέρει πως σκοτώθηκαν τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, στρατιωτικοί και πολίτες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού, το αεροπλάνο συνετρίβη κατά την απογείωση. Το δυστύχημα έγινε κοντά στην αεροπορική βάση Ουάντι Σαΐντνα, από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων στην Ομντουρμάν, στο ευρύτερο Χαρτούμ.

Οι σουδανικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν λόγο για νεκρούς και τραυματίες, τόσο μέλη τους όσο και πολίτες.

Η επιτροπή αντίστασης Καράρι, μέρος δικτύου εθελοντών που συντονίζει τη βοήθεια στο Σουδάν, έκανε λόγο για δέκα πτώματα και πολλούς τραυματίες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Αλ Νάο της Ομντουρμάν.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως κτίρια υπέστησαν ζημιές στη συνοικία όπου συνετρίβη το αεροσκάφος.

Κάτοικοι του βόρειου Ομντουρμάν ανέφεραν πως ακούστηκε ισχυρή έκρηξη τη στιγμή της συντριβής, που είχε επίσης αποτέλεσμα να σημειωθούν εκτεταμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης στην περιοχή.

Στο Σουδάν τα τελευταία σχεδόν δυο χρόνια, από τον Απρίλιο του 2023, μαίνεται ανελέητος πόλεμος ανάμεσα στον στρατό υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), τους παραστρατιωτικούς υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο. Η ένοπλη σύρραξη έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κι έχει ξεριζώσει άλλους 12 και πλέον εκατομμύρια.

Η συντριβή καταγράφτηκε μια μέρα αφού οι ΔΤΥ ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν στρατιωτικό αεροσκάφος στη Νιάλα, την πρωτεύουσα της πολιτείας Νότιο Νταρφούρ (δυτικά).

Σε ανακοίνωση που διένειμαν σε ΜΜΕ, οι ΔΤΥ ανέφεραν πως κατέστρεψαν αεροσκάφος Ιλιούσιν νωρίς το πρωί της Δευτέρας και ότι το πλήρωμά του σκοτώθηκε.

Ο στρατός σημείωσε πρόσφατα επιτυχίες στο κεντρικό τμήμα του Σουδάν και στην πρωτεύουσα Χαρτούμ, στο πλαίσιο πολυμέτωπης επίθεσής του εναντίον των ΔΤΥ.

Και τα δυο στρατόπεδα έχουν κατηγορηθεί για εγκλήματα πολέμου. Οι ΔΤΥ κατηγορήθηκαν επίσημα για «γενοκτονία» από την προηγούμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ.

