Πάνω από 20 υπάλληλοι του δημόσιου τομέα υπέβαλαν την παραίτησή τους την Τρίτη από το Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας του οποίου ηγείται ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, λέγοντας ότι αρνούνται να χρησιμοποιήσουν την τεχνογνωσία τους για να «καταστρέψουν κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες».

«Ορκιστήκαμε να υπηρετούμε τον αμερικανικό λαό και να τηρούμε τον όρκο μας στο Σύνταγμα», έγραψαν οι 21 υπάλληλοι σε μια κοινή επιστολή παραίτησης, αντίγραφο της οποίας έλαβε το Associated Press. «Ωστόσο, κατέστη σαφές ότι δεν μπορούμε πλέον να τηρήσουμε αυτές τις δεσμεύσεις».

Οι υπάλληλοι προειδοποίησαν επίσης ότι πολλοί από αυτούς που προσλήφθηκαν από τον Μασκ για να τον βοηθήσουν να μειώσει το μέγεθος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ επιλέχθηκαν με πολιτικά κριτήρια και δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες ή την εμπειρία για το έργο που έχουν αναλάβει.

Η μαζική παραίτηση μηχανικών, επιστημόνων δεδομένων και διευθυντών αποτελεί μία πρώτη αποτυχία για τον Μασκ για την αξιολόγηση και εκκαθάριση του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού. Έρχεται εν μέσω μιας σειράς δικαστικών προκλήσεων που προσπάθησαν να σταματήσουν, να αναστείλουν ή να ανατρέψουν τις προσπάθειές τους να απολύσει ή να πιέσει χιλιάδες κυβερνητικούς υπαλλήλους να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους.

Οι υπάλληλοι που υπέβαλαν την παραίτησή τους εργάζονταν στην Υπηρεσία Ψηφιακής Διακυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, μία υπηρεσία που ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα, μετά την αποτυχία του Healthcare.gov, της διαδικτυακής πλατφόρμας που χρησιμοποιούν εκατομμύρια Αμερικανοί για να εγγραφούν σε προγράμματα ασφάλισης μέσω του εμβληματικού νόμου των Δημοκρατικών για την υγειονομική περίθαλψη.

Όλοι τους κατείχαν ανώτερες θέσεις σε τεχνολογικές εταιρείες όπως η Google και η Amazon και έγραψαν στην επιστολή παραίτησής τους ότι εντάχθηκαν στην κυβέρνηση από αίσθημα καθήκοντος.

Η ενδυνάμωση του Μασκ από τον Τραμπ ανέτρεψε αυτό το σκηνικό. Την ημέρα μετά την ορκωμοσία του Τραμπ, έγραψαν τα στελέχη, κλήθηκαν σε μια σειρά συνεντεύξεων που προμήνυαν τον κρυφό ρόλο της Υπηρεσίας Κυβερνητικής Αποδοτικότητας του Μασκ, ή DOGE.



